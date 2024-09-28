北市事故車種 機車占77%居首

台北市機車事故多，交通局昨表示，機車是事故車種的榜首、占77%，又以65歲以上長者上升最明顯；市長蔣萬安裁示，3個月內盤點前30處易肇事側撞路口。交通局指出，評估增偏心式左轉車道、左轉保護時相或禁左轉。

交通局昨天在道安會報表示，以六都來看，台北市的機車登記數是唯一下降，但是私人運具中以機車占比22%最高，機車事故占比最多，發生時段是在早上8點到9點，以及下午的5點到7點。

統計顯示，30歲以上的機車騎士事故明顯增加，從民國110年到113年，30歲到39歲從19.9%成長到20%、40歲到49歲從13.9%成長到15.7%、50歲到59歲從10.3%成長到11.4%，60歲到64歲也從4.6%成長到5.6%，65歲以上從6.7%成長到8.5%。

交通局指出，以機車事故死傷人數年齡層分析，65歲以上族群增加幅度2.2%最明顯，事故發生地點多在路口、占6成最高，不管是號誌化或非號誌化路口，以側撞為主，且車速快也致事故後死亡率上升。

交通局表示，會先盤點前30個易肇事側撞的路段，依現地環境去設汽車道的偏心式左轉車道、左轉保護時相或禁止左轉，例如，綠燈後，若汽車駕駛看對向車流比較稀疏就直接左轉，可能導致對向機車沒時間反應，導致側撞。

非號誌路口也規畫，禁止停車以減少視距障礙物、清除植栽，同時評估增加路口超速執法和取締。針對騎士的訓練，同樣會落實對18到24歲機車族群宣導及駕訓訓練，更強化高齡族群教育宣導及比例。

蔣萬安裁示，仍然有許多長輩騎車發生事故，未來整體宣導上加強該族群，同時也要針對行人部分宣導用路安全，要求三個月內盤點出前30個容易發生左轉車側撞的路口，檢討交通工程或管理。