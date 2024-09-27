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大巨蛋安全蔣市府一問三不知？ 體育局：已通過防火逃生避難安全驗證

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北大巨蛋10月5日將舉辦國慶晚會，這也是首場非體育賽事的大型活動。本報系資料照／記者許正宏攝影
台北大巨蛋10月5日將舉辦國慶晚會，這也是首場非體育賽事的大型活動。本報系資料照／記者許正宏攝影

台北大巨蛋10月5日將舉辦國慶晚會，這也是首場非體育賽事的大型活動。然而，北市議員簡舒培今質疑，蔣市府對於大型集會防火逃生避難安全一問三不知，責任全推遠雄。消防安全中心基金會回應，消安驗證是依據自衛消防編組應變能力驗證要點，簡所提則是申請執照所做的性能審查排除，兩者不同。

簡舒培說，遠雄遵照使照註記，請消防安全中心基金會消防安全驗證，但大巨蛋下周就要舉辦國慶晚會，消安基金會的驗證內容為何？她向體育局、建管處索取這份消防安全驗證報告，兩單位都說「報告是由遠雄大巨蛋公司逕向消防安全基金會提送審查，爰無相關資料可供查閱。」

她質疑，大巨蛋舉辦演唱會能滿足全員8分鐘離開觀眾席，15分鐘避難至戶外的安全避難原則？

消安基金會執行長陳文龍表示，基金會是依照內政部「自衛消防編組應變能力驗證要點」去驗證，簡議員所提內容則是遠雄申請執照所做的性能審查排除，兩者不一樣。

陳文龍說，消安基金會所做驗證規模，是依據大巨蛋球場層約1.5萬人、其他4萬多人，全場共5萬5575人。自衛消防編組計畫是由1位指揮官、91人分工的行動模組，規定警鈴響15秒都不能動，當作工作人員可能還沒察覺，之後再去拿裝備、到引導位置待命，才開始執行滅火、報案、避難引導作業等應變措施。

他指出，人員須於自衛消防編組應變能力驗證要點的界限時間，完成疏散等作為，起火區畫是9分鐘、鄰接區畫13分鐘、垂直鄰接區畫則為17分鐘。消安基金會當時驗證大巨蛋現況，都在7、8分鐘完成。

體育局說明，消安基金會7月30日會同遠雄巨蛋公司進行大巨蛋自衛消防編組驗證，設定最壞情境為地下二層球場中央舞台起火，並依照不同區域畫訂界限時間，經實際驗證自災害反應時間至抵達避難所，各區均能在界限時間內完成，已達驗證目標，後續才通過大巨蛋防火逃生避難安全驗證。

體育局說，依據消安基金會通過驗證的建議，會嚴格要求遠雄，須因應不同活動型態組織不同人力規畫部署的常備自衛消防編組。若為滿場情境，則須組織至少92名自衛消防編組人員，應於球場層各避難出口設定疏散人數，而後依照各類活動形式，由遠雄會同活動主辦方，於活動前依已通過驗證的模式進行自衛消防編組演練。

體育局強調，大巨蛋未來若要舉辦如演唱會等非體育賽事等大型活動，須依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」提出申請，並檢附消安基金會通過的防火逃生避難安全加強驗證相關佐證資料，再由體育局召開跨局處會議審查，確保程序完備、安全無虞，就可舉辦。

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