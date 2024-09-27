北捷環狀線南環段CF670 1廠商投標有望決標

北市捷運工程局表示，環狀線南環段CF670區段標歷經6次招標流標，今有1家廠商投標，10月4日若通過評選就有望決標；會與在地溝通，緩解當地居民對交通黑暗期的疑慮。

北市捷運局日前指出，環狀線南環段，共分為2個區段標，其中CF670A區段標工程由大陸工程股份有限公司得標，已於112年6月13日開工；CF670區段標工程16日再度流標。這是此區段標第6次流標。

捷運局表示，環狀線南環段路線自木柵動物園站至新店大坪林站，CF670A區段標工程目前進度為2.84%；今天此區段再度開標，有1家廠商投標；第二區工程處長劉安德表示，預計10月4日與外聘委員開評選會議，若通過就可以決標。

因南環段所經道路是文山、木柵居民通勤上學必經道路，在地擔心一旦動工會迎來交通黑暗期，尖峰時段將塞車，希望捷運局召開說明會讓居民安心。

捷運局允諾施工前一定會召開說明會及會勘，且已有完整的交通維持計劃，會與當地好好溝通，將交通衝擊降到最低。