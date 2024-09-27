新北新月橋11月上旬全面開放 吊索農曆年前修復
因地震受損的新北市新月橋原本估9月開放部分通行。不過水利局長宋德仁說，經評估仍需做好雙側支撐再開放較安全，預估新月橋11月上旬可全面開放，吊索最快明年農曆年前修復。
橫跨大漢溪、連結板橋和新莊的行人景觀橋新月橋，因今年4月3日強震後受損封閉檢測，由於4月27日凌晨又發生規模6以上強震，吊索鬆脫由4根增加到8根。原本評估最快今年9月底即可有條件開放通行，且最快明年農曆年前能完成吊索修復作業。
新北市議會今天下午續審決算審核報告。國民黨議員林國春質詢，新月橋是板橋與新莊居民騎腳踏車或步行重要去處，究竟何時會修好，附近也應設告示牌讓民眾了解最新進度。
水利局長宋德仁答詢，本來希望9月底先做好單側支撐後即先開放部分通行，但近期因豪大雨等因素，經專家評估，認為要做好雙側全支撐再開放較安全，因此預計11月上旬可以全面開放。
宋德仁說，吊索會在半夜趕工修復，目前仍評估會在農曆年前完成；他也承諾會在附近設置告示牌公告相關進度。
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