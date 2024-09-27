新北擴大篩檢本土登革熱 新增15例累計共29人

新北市本土登革熱病例持續擴大，今天新增4男11女，共15名病例，年齡最高77歲，也都集中在之前高風險管制區的新店區、中和區。截至9月26日新北市累計29例本土登革熱病例。

新北市府衛生局下午發布新聞表示，今天新增15名本土登革熱病例，年齡介於34歲至77歲，為新店區8例、中和區7例，於潛伏期間多曾有高風險管制場域活動史，研判感染區域未擴大。

衛生局說，15名病例發病日介於9月16日至24日，有12例的血清抗體IgG（免疫球蛋白G）呈現陽性，表示感染至少一週以上。主要是市府在高風險區設置篩檢站，主動發掘之已無傳染力個案。

衛生局表示，9月26日於中和區興南市民活動中心總共篩檢126名攤商，快篩皆為陰性。截至9月26日，新北市社區擴大篩檢共378人。累計29例本土登革熱。

衛生局長陳潤秋表示，為防堵疫情擴散，持續執行區塊防治計畫，並針對中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園環山步道之管制區，加強巡邏禁止人員進入。

陳潤秋說，清除積水容器避免孳生病媒蚊，是預防登革熱不二法門。新店區公所及中和區公所28日將動員清除社區孳生源，請民眾積極檢視戶內外環境，清除積水容器以及減量容器，減少孳生病媒蚊。