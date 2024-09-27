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北市65歲機車族事故榜首 蔣萬安：3個月內盤點路口進行檢討

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市道安會報。記者邱書昱／攝影
台北市道安會報。記者邱書昱／攝影

台北市道安會報今天針對機車事故分析報告，根據統計，機車仍是事故車種的榜首，占77%，當中又以65歲以上長者上升最明顯，為此，台北市長蔣萬安裁示，三個月內盤點前30處易肇事側撞路口。交通局補充，會依現場道路環境，評估調整增設偏心式左轉車道、左轉保護時相或是禁止左轉。

交通局表示，以六都來看，台北市的機車登記數是唯一下降，但是北市的私人運具中，仍是以機車占比22%最高，進一步分析事故車種，以機車占比近77%為大宗，發生時段是在早上8點到9點，以及下午的5點到7點。

交通局指，以機車事故死傷人數年齡層分析，18到24歲占比逐年下降，但65歲以上族群上升較為明顯，而事故發生多以路口，占6成最高，不管是號誌化或非號誌化路口，同樣都是側撞為主，且車速快也導致事故後死亡率上升。

另一方面，交通委員提出建議，18到24歲機車族群可以看出宣導有效，但是30歲以上機車族群的數據可見，仍都是成長。從民國110年到113年，30歲到39歲從19.9%成長到20%、40歲到49歲從13.9%成長到15.7%、50歲到59歲10.3%成長到11.4%，60到64歲也從4.6%成長到5.6%，65歲以上從6.7%成長到8.5%，

為此，交通局交通安全科長鄭麗淑表示，會先盤點前30個易肇事側撞的路段，依照現地環境去設置汽車道的偏心式左轉車道、左轉保護時相或是禁止左轉，「通常在綠燈之後，汽車若是採機會左轉，可能對象的機車沒有時間反應，發生側撞。」

非號誌路口部分，交安科也規畫，禁止停車以減少視距障礙物、清除植栽，同時評估增加路口超速執法和取締。針對騎士的訓練，同樣會落實對18到24歲機車族群進行宣導及駕訓訓練，更強化高齡族群教育宣導及比例。

蔣萬安裁示，數據方面顯示，仍有許多長輩騎車發生事故，未來整體宣導上加強該族群，同時也要針對行人部分宣導用路安全，也要求三個月內列管盤點出前30個容易發生左轉車側撞的路口，進行工程或管理的改善檢討。

車道

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