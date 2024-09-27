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淡水公墓遷葬後閒置 新北：停車場鋪面2025年完工

中央社／ 新北27日電

新北議員鄭宇恩說，淡水第三公墓因禁葬及周邊停車需求，已完成遷葬並爭取設為停車場，但交通局與殯葬處不斷互踢皮球，導致空地已閒置1年半。民政局說，鋪面估明年年中完工。

民進黨新北市議員鄭宇恩今天說，新北市淡水區淡金路和下圭柔山路口一空地原本是淡水第三公墓，因禁葬多年，加以周邊住戶及臨近義山市民活動中心有不少停車需求，自2019年起當地里長及議員紛紛提案建議遷葬並改作停車場。

鄭宇恩表示，殯葬處自2020年7月公告展開遷葬，直到2023年2月完成遷葬工程、6月完成驗收。儘管地方最初提案是希望遷葬為停車場，不過遷葬工程完成後留下透水鋪面，仍遭交通局以不符合交通局停車管理需求為由，拒絕接管該處停車場。

鄭宇恩指出，淡金路和下圭柔山路沿線住家都緊臨馬路，停車需求本來就不少，加上義山市民活動中心完工後，無論是日常運動或參與活動，運動中心內僅有8格停車格本就不敷使用。好不容易遷葬完成，民政局、交通局卻互踢皮球，最後犧牲的還是市民權益。

鄭宇恩強調，本案也是里長在行動治理上提出建議案，從2019年列管至今，市長侯友宜更在會中承諾里長會全力推動。如今這片雜草叢生土地恐怕突顯新北市政府喪失跨局處溝通能力，最後還是得市民買單。

民政局表示，本案已與交通局協商，將由殯葬處籌措經費辦理鋪面改善，以符合停車場管理需求，預計明年年中完工。鋪面改善完工後，將移請交通局建置停車場必要設施及委外管理，盡快提供民眾使用。

停車場 淡水

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