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老有所為、老有所用 雙溪八旬阿公包辦共餐送餐服務

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪新基里八十四歲的志工王榮信，一人包辦老人共餐送餐服務，實踐了新五老運動之老有所為、老有所用的理念。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪新基里八十四歲的志工王榮信，一人包辦老人共餐送餐服務，實踐了新五老運動之老有所為、老有所用的理念。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區新基里每個月一次的共餐，都有將近百人參加，相當熱鬧，除此之外，針對行動較不便的長者，也有提供送餐到府的服務，而負責送餐的是今年已經八十四歲的志工王榮信，在已經是需要別人服務的年紀，卻還是可以付出自己一己之力幫助別人，也實踐了新五老運動之老有所為、老有所用的理念。

今年一月份開始，雙溪區新基里開辦老人共餐，每個月舉行一次共餐，共餐志工每個都是總鋪師，總是拿出好料來滿足長者的味蕾。

而除了在據點用餐的長者，也有許多行動不便的長者，為體恤長者里長也提供送餐服務，並由已經高齡84歲的志工王榮信，自告奮勇要包辦送餐，每個月一次，一次就送將近三十多個便當，騎著他的摩托車，挨家挨戶送達，這些長者也對於這項服務感到很貼心。

新基里里長蘇虹如說，里內的銀髮共餐每個月在南天宮舉行，每次都有近百人參加，很感謝鄉親捧場，志工們也都全力以赴提供好吃又營養的美食，還有外送的志工王榮信，即使已經八十四歲高齡，但他目前行動自如，熟悉左鄰右舍，因此也擔任起送餐的工作，真的很感謝這些志工的付出。

摩托車 雙溪區

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