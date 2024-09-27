就愛拍照分享 汐止金龍里影像製作營受歡迎

現代人人手一機，如何用手機記錄生活，觀天下有線電視公司與汐止區金龍里辦公處聯合舉辦的「新北大導演影像製作營」，今(27)日第二堂課，老師教導怎麼影片編輯，pｏ在社群平台上，學員說自己本身就很喜歡拍照分享，覺得上了課收獲很多。

金龍里長陳美麗表示，今天開這個課，可以學習影片怎麼分享，怎麼製作影片，可以善用手機發揮最大的功能，手機再好，只會接打電話、或是Line，這樣太可惜了，透過課程可以讓大家用手機製作影片分享，剛剛也和里民一起學，做了影片，很有成就感。

上課時間，每位學員拿出手機邊滑邊學習，跟著老師的指導步驟一步一步跟著操作，新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視聯合舉辦的「新北大導演影像製作營」，學員們聽老師講解，大家互相學習操作，像是添加文字、搭配音樂等等等，學的好認真，有學員說自己本身就很喜歡拍照分享，覺得上了課收獲很多。

學員說因為自己很喜歡照相，所以，看到活動中心開辦手機影片剪接課程，就很喜歡，報名來學，學到剪輯很高興、真的很棒。

也有里民說，現在網路科技很發達，大家常在看短影片或是長影片，自己可以這樣玩，分享自己的生活也好、或是看別人拍有趣的影片，自己學會剪輯、可以參與其中就覺得很棒。