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舉辦10年共餐顧長者 貢寮德心宮獲市府頒獎狀表揚

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區雙玉里的德心宮102年舉辦老人共餐獲得肯定，貢寮區區長柯建輝也代表市府到德心宮頒發獎狀。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區雙玉里的德心宮102年舉辦老人共餐獲得肯定，貢寮區區長柯建輝也代表市府到德心宮頒發獎狀。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區雙玉里的德心宮，是地方上重要的信仰中心，也是宮廟開辦銀髮共餐的先驅，自102年舉辦老人共餐，每個月農曆初一和十五，利用犒軍儀式結束後，每次就有約五十位長者來參加共餐，廟方對於共餐推動不遺餘力，也因此獲表揚，今(26)日貢寮區區長柯建輝也代表市府到德心宮頒發獎狀。

以奉祀天上聖母為主祀神尊之德心宮，長期以來積極參與社會服務及慈善工作，扮演守護地方芸芸眾生角色。今(26)日上午貢寮區區長柯建輝代表市府頒贈辦理五安服務老人共餐感謝狀及主任委員林中志當選恭賀狀，藉此感謝廟方長期對社會關懷及地方無私奉獻，發揮安定人心，凝聚向心力，促進地方和諧，帶動地方觀光發展及繁榮。

德心宮主任委員林中志表示，自102年起配合市府推廣老人共餐服務，每月初一及十五由廟人員擔任志工，提供平安餐點，邀請長者一起共餐，在廟方氣氛融洽環境中用餐，訴說年輕時英勇事蹟或生活上點點滴滴經驗分享，增加彼此交流與關懷，無形中讓長者更樂觀開朗。

貢寮區區長柯建輝說，德心宮每年捐贈愛心物資給予公所實物銀行，再轉發給轄內弱勢家庭，使需要幫助的家庭獲得協助，達到資源共享精神。以實際行動，成為推動社會正向能量。

主任 老人共餐 貢寮

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