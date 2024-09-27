淡水民生里3D彩繪牆面 企業回饋經費錦上添花

新北市淡水區民生里大同路往樹梅坑山路上面，有一座簡易的自來水供水設施，經里長與環保志工們的認養，從髒亂點變身成為小花園，而牆面更是經由鴻燊營造提供經費邀請彩繪老師，進行3D立體美化，呈現許多的在地生態以及廢棄單車輪框所製作的自然美景，讓這一座小公園更錦上添花。

民生里長陳李明緣說，這裡過去周邊相當髒亂，經過里長與環保志工們的認養，不僅是維護環境清潔，更加入了牆面彩繪以及用廢棄物製作而成的單車造型，還有民生里的豐富生態包括了松鼠、青蛙等動物造型裝飾，在經過自來水公司的同意之下，最初將設施原本水泥灰色的牆面進行彩繪，營造出許多動物從大自然的畫面當中打破牆面的樣子，相當生動，更使用廢棄腳踏車的輪框製作成牆面上的單車立體造景，而且一旁還有許多廢棄輪胎所打造的可愛動物造型，讓這一條原本雜亂的草堆變身成為一座小小的口袋公園。

里長陳李明緣指出，這次也非常感謝鴻燊營造有限公司，回饋社區來幫助環境變得更美觀，由於民生里山上有許多居民都會來這裡運動健走，而這也成為民生里的小小後花園，因此里長與志工們不僅將這裡製作許多的設施與美化環境，更定期整理清除雜草等等，就是希望將里內打造成一處親子合樂的快樂園地。