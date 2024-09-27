不再人車爭道 淡海新市鎮人行道增設機車彎

為了打造更好的行人環境，在淡海新市鎮有許多十多年前都市計劃所留下來的人行道設施，而這些使用柏油鋪設經過時間一久，也都出現破損狀況，因此新北市議員鄭宇恩在新市五路一段旁社區前方的人行道爭取經費來改善鋪面，並且增設兩處的機車停車彎空間，營造優質步行環境。

市議員鄭宇恩表示，過去在新市五路一段旁，有最美的藍海大道稱號，不過一旁的人行道，原本是柏油鋪面，不僅凹凸不平，機車也常行駛上人行道停放，因此爭取經費，在養工處補助補助240萬，2個月的施工過程之後，嶄新的人行道終於完成，不僅是高壓磚鋪面，也規畫了機車停車彎，讓大家有合法的停車空間，不必再騎上人行道。

崁頂里長吳庭岳也非常感謝市議員的協助，讓行人有更好的空間可以行走。

淡水區長陳炳仲也表示，除了感謝市議員的協助經費之外，對於新市鎮早期營建署都以柏油鋪面來施作人行道，對於日後的換新更是一大工程，因此與市政府未來也研議，在新建案施作時，也一拼由建商來協助人行道設施的改善工程，不僅是節省政府公帑，同時也為建商社區有更好的居住環境，希望藉此達到一個雙贏的局面。