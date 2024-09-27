快訊

大型車事故頻傳 交部祭3措施：加強路口稽查、安全查核

500盤2024／313間餐廳奪盤、159間新入榜 首創500盤永續綠皮書獎

聽新聞
0:00 / 0:00

不再人車爭道 淡海新市鎮人行道增設機車彎

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員鄭宇恩在新市五路一段旁社區前方的人行道爭取經費來改善鋪面，並且增設兩處的機車停車彎空間，營造優質步行環境。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩在新市五路一段旁社區前方的人行道爭取經費來改善鋪面，並且增設兩處的機車停車彎空間，營造優質步行環境。 圖／紅樹林有線電視提供

為了打造更好的行人環境，在淡海新市鎮有許多十多年前都市計劃所留下來的人行道設施，而這些使用柏油鋪設經過時間一久，也都出現破損狀況，因此新北市議員鄭宇恩在新市五路一段旁社區前方的人行道爭取經費來改善鋪面，並且增設兩處的機車停車彎空間，營造優質步行環境。

市議員鄭宇恩表示，過去在新市五路一段旁，有最美的藍海大道稱號，不過一旁的人行道，原本是柏油鋪面，不僅凹凸不平，機車也常行駛上人行道停放，因此爭取經費，在養工處補助補助240萬，2個月的施工過程之後，嶄新的人行道終於完成，不僅是高壓磚鋪面，也規畫了機車停車彎，讓大家有合法的停車空間，不必再騎上人行道。

崁頂里長吳庭岳也非常感謝市議員的協助，讓行人有更好的空間可以行走。

淡水區長陳炳仲也表示，除了感謝市議員的協助經費之外，對於新市鎮早期營建署都以柏油鋪面來施作人行道，對於日後的換新更是一大工程，因此與市政府未來也研議，在新建案施作時，也一拼由建商來協助人行道設施的改善工程，不僅是節省政府公帑，同時也為建商社區有更好的居住環境，希望藉此達到一個雙贏的局面。

人行道 議員

延伸閱讀

淡水第三公墓遷葬後閒置1年半不做停車場 議員批局處甩鍋

淡水超長滑梯溪畔公園啟用 打造遊樂新亮點

新北議員鄭宇恩38歲喜懷二胎：別再問何時要生第三胎

淡水坪頂路右轉半徑狹窄且陡坡 地方爭取改善

相關新聞

蔣萬安「小內閣」發新人事 都發局長王玉芬升副秘書長

繼副秘書長張溫德什副市長後，北市府今日發布新一波人事任命，原任副秘書長的林哲宏轉任市府顧問，由原任都市發展局長王玉芬出任...

大巨蛋安全蔣市府一問三不知？ 體育局：已通過防火逃生避難安全驗證

台北大巨蛋10月5日將舉辦國慶晚會，這也是首場非體育賽事的大型活動。然而，北市議員簡舒培今質疑，蔣市府對於大型集會防火逃...

不怕再淹水了 貢寮赤皮寮溪護岸整建完成

貢寮地區幅員遼闊，尤其是吉林里包山包河，經里辦公處反映內寮溪赤皮寮河段有部份河岸崩塌，為避免河道阻塞及河岸持續受到沖刷，貢寮區公所於4月進行河堤整治工程，今(27)日貢寮區區長柯建輝就與團隊到現場視察完工後情形，確保河道通暢。

不再人車爭道 淡海新市鎮人行道增設機車彎

為了打造更好的行人環境，在淡海新市鎮有許多十多年前都市計劃所留下來的人行道設施，而這些使用柏油鋪設經過時間一久，也都出現破損狀況，因此新北市議員鄭宇恩在新市五路一段旁社區前方的人行道爭取經費來改善鋪面，並且增設兩處的機車停車彎空間，營造優質步行環境。

淡水民生里3D彩繪牆面 企業回饋經費錦上添花

新北市淡水區民生里大同路往樹梅坑山路上面，有一座簡易的自來水供水設施，經里長與環保志工們的認養，從髒亂點變身成為小花園，而牆面更是經由鴻燊營造提供經費邀請彩繪老師，進行3D立體美化，呈現許多的在地生態以及廢棄單車輪框所製作的自然美景，讓這一座小公園更錦上添花。

就愛拍照分享 汐止金龍里影像製作營受歡迎

現代人人手一機，如何用手機記錄生活，觀天下有線電視公司與汐止區金龍里辦公處聯合舉辦的「新北大導演影像製作營」，今(27)日第二堂課，老師教導怎麼影片編輯，pｏ在社群平台上，學員說自己本身就很喜歡拍照分享，覺得上了課收獲很多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。