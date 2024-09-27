違停拖吊 新北研擬明年起拖吊前將廣播

目前雙北地區在違停拖吊時，都不會鳴笛或廣播，拖吊場可逕自拖走，不過市議員反應，違規開單沒問題，但沒有相關提醒，車主還要搭計程車去領車，等於變相剝第二層皮。新北市交通局長鍾鳴時說，新北研擬明年重新簽約時，會要求廠商納入廣播設備需求，但實施與否及方式，需會同警察局再討論。

新北市議會今天審查去年度決算，議員持續針對新北「違反道路交通管理處罰條例等罰款及賠償收入」增加15億元，要求市府提出相關對策，不能只開罰，而不提出相關改善政策。

無黨籍市議員蘇泓欽，處罰不是真正的目的，導正違規行為才是正途，新北市目前跟台北一樣，在拖吊違規車輛時，不會事先警示，如鳴笛或廣播，他認為，違規停車開罰單一定要開，把車拖吊，目的是要排除交通阻礙，與其由拖吊場拖走，車主自行開走不是更好？

蘇泓欽說，很多車主就是靠這台車吃飯，車子被拖走，有些人還要搭乘計程車到托車場牽車，加上罰單，可能要付出2000多塊，可能一天薪水就沒了。

交通局長鍾鳴時指出，過去新北市有實施過相關廣播措施，但曾經被民眾嫌吵，在道安會報討論後取消，不過蘇泓欽認為，怕吵廣播可以小聲一些，車主大部分都在附近，可能是送貨或是買個便當，有提醒與警告是重點。

鍾鳴時說，議員提出問題後，市府也有討論，目前研擬在明年合約重新簽訂時，要求廠商要具備有廣播設備，但是相關廣播分貝，還有要根據環境變動，後續實際執行還要再行討論。

交通局停車營運科長許芫綺補充，目前相關採購合約還在研擬討論中，相關實施與否及方式，需會同警察局再討論。