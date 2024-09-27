快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

2025雙北世壯運獎牌設計及主視覺出爐 讓世界看見台灣

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自台北市政府
照片取自台北市政府

臺北市蔣萬安市長與新北市侯友宜市長26日連袂出席2025雙北世壯運主視覺系統暨獎牌設計公開發表記者會；主視覺緊扣「運動無界，人生無限」的賽會主標語，將「雙城、永續、科技、團結、普及」五大特色視覺化，呈現多元繽紛樣貌；而獎牌設計則別具巧思，將雙北代表性地景臺北101及新北野柳女王頭以浮雕方式融入其中呈現，展現亞洲首場世壯運在地景觀特色，讓每位得牌選手都獲得最深刻的世壯運體驗。

台北市長蔣萬安表示，永續發展是世界共同關注議題，2025雙北世壯運以成為永續議題領導者為目標，因此致力採用環保材質及工法製作頒獎物品，如獎牌織帶由咖啡渣及回收的運動服纖維混合再製而成，獎牌盒、托盤及頒獎台亦取自然材質製造，頒獎台上的LOGO為生質塑料以3D列印的方式呈現，實踐了運動賽會與環境友善結合的可能性。在設計上，獎牌織帶結合賽會主視覺設計，以藍紫色動感線條造型，搭配簡約的賽會識別標誌，時髦又兼具造型。獎牌中蝶翼造型與賽會標誌相呼應，象徵兩個城市共同展現熱情與活力，一起歡迎壯年選手來到臺灣和世界挑一場，奮力奪牌。

新北市長侯友宜指出，主視覺是一場賽會能否深植人心的關鍵，用系統化、模組化的方式，延伸應用在場館佈置、賽會文件、官網模組，展現賽會精神、理念及價值，增強大家對賽會的整體印象；獎牌對運動員而言是積年累月訓練的勳章，對於主辦城市而言，它能展現城市意象，刻劃賽會傳遞的永恆價值。侯市長強調，這次賽會由新北市、臺北市共同主辦，因此在獎牌設計上，融合2大城市意象，野柳女王頭與臺北101，再搭配放射式線條，代表著壯年選手的熱情四射，體現出2025雙北世壯運終身運動、運動交流的賽會精神。

台北市政府表示，賽會獎牌設計總監江彥良擅長將創新技術結合臺灣傳統工藝，使藝術展現不同風貌，更曾多次參與國際獎牌設計，此次為設計「世界壯年運動會」獎牌及頒獎台，實地多次考察臺北101及野柳女王頭，以獨特角度製作最具雙北特色的獎牌，且以浮雕呈現使獎牌呈現更多層次美感，希望讓來自世界各地的選手對臺灣留下深刻印象，在得牌後更能親身到訪這兩處景點參觀遊玩，感受臺灣人文自然及多元文化的吸引力。

賽會主視覺專案計畫主持人張嘉倫則以「運動無界，人生無限」標語為核心概念，並延續賽會識別標誌，以簡潔的幾何造型與線條，將「雙城、永續、科技、團結、普及」的五大特色視覺化，呼應壯年運動員成熟、富足、智慧、榮耀特質的藍紫色，呈現出繽紛意象，讓臺灣以多元風貌迎接世界。

聚傳媒

運動

延伸閱讀

「全民開講」李濤消失11年露面了 首揭驚險內幕

蔣萬安被爆私下真面目 樂獻第一次驚呆全場

是否參加大巨蛋國慶晚會？侯友宜：看行程適當安排

綠質疑藍白擋總預算將影響地方建設 蔣萬安、侯友宜說話了

相關新聞

違停拖吊 新北研擬明年起拖吊前將廣播

目前雙北地區在違停拖吊時，都不會鳴笛或廣播，拖吊場可逕自拖走，不過市議員反應，違規開單沒問題，但沒有相關提醒，車主還要搭...

北海岸風箏節登場 富基魚港品蟹消費滿額送好禮

趁著9月28日（六）「2024新北市北海岸國際風箏節」到石門的富基漁港品嚐最肥美的萬里蟹，新北市漁業處邀請您這個週末「花點石間」到石門，品鱻蟹賞風箏，留下愉快的回憶！ 新北市漁業處表示，新北特有的海

2025雙北世壯運獎牌設計及主視覺出爐 讓世界看見台灣

臺北市蔣萬安市長與新北市侯友宜市長26日連袂出席2025雙北世壯運主視覺系統暨獎牌設計公開發表記者會；主視覺緊扣「運動無界，人生無限」的賽會主標語，將「雙城、永續、科技、團結、普及」五大特色視覺化，呈

捷運南環段今第7次開標 民代喊話北市府向中央爭取預算

捷運南環段歷經6次流標，今天再度開標，有1間廠商投標，10月4日評選會議過才算得標。北市議員曾獻瑩指出，第7次開標有廠商...

獨／里長拉白布條抗議「不歡迎劉和然」石碇轉型實小爆愛恨糾葛

新北市長侯友宜今年3月至石碇出席行動治理，但卻爆出石碇里長王銘勇拉白布條抗議表示「不歡迎新北市副市長劉和然」等人，里長批...

影／基隆大雷雨狂炸又淹了 基金一路多處淹水

基隆市昨天因有強降雨發生淹水災情，今天下午1點多又出現強降雨，大雨不斷，伴隨雷聲，氣象署發出大雨特報，基金一路有多處淹水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。