北海岸風箏節登場 富基魚港品蟹消費滿額送好禮

趁著9月28日（六）「2024新北市北海岸國際風箏節」到石門的富基漁港品嚐最肥美的萬里蟹，新北市漁業處邀請您這個週末「花點石間」到石門，品鱻蟹賞風箏，留下愉快的回憶！

新北市漁業處表示，新北特有的海蟹品牌「萬里蟹」，其產地橫跨臺灣北海岸，分別為淡水、富基、野柳及龜吼漁港，其中富基漁港是萬里蟹重要的卸貨港之一，故在此成立了「富基魚產品銷售中心」，以墨西哥帽為魚市建築主題，串連活海鮮漁產區銷售區及餐廳區，漁家以活水缸方式展售各式鮮猛萬里蟹，並由餐廳提供「加價代客料理」服務，現撈現煮及道地的料理方式吸引各方食客專程拜訪，使得富基漁港日益聲名遠播，成為行經北海岸石門地區，不可錯過的觀光美食景點。

新北市漁業處補充，本週六登場的「2024新北市北海岸國際風箏節」，現場不僅可以欣賞德國、韓國、越南、日本、泰國、新加坡、印尼和臺灣等不同國家的風箏好手同台較勁大型風箏，還有各式表演、農特產與文創市集、闖關集章及彩繪風箏DIY等活動讓民眾可以從早玩到晚！此外，富基魚市更配合風箏節活動推出限時優惠，即日起至9/29（日）於合作店家消費滿額還送萬里蟹、蛤蜊、螢烏賊或乾貨等好禮，讓民眾買到賺到；此外， 9/26（四）至9/28（六）到12家合作餐廳消費928元即可獲得小風箏1份（每日限額限量，送完為止）。

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