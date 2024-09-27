新北消防員爭超勤加班費 新北：編列114年度預算

新北部分消防員今天到市府陳情，要求返還積欠的超勤加班費，並要求承諾也要依法加發民國112年後加班費。消防局說，已編列114年預算爭取議會通過，核發112年後超勤加班費。

消防員工作權益促進協會理事翁立思今天偕同部分消防員持白布條、海報至市府大門抗議陳情；桃園市產業總工會理事長朱梅雪聲援，高喊「新北莫做慣老闆」。

翁立思說，陳情訴求市府應返還民國108年至111年基層隊員及小隊長的累積加班費。108年司法院公告釋字第785號「公務人員訴訟權保障及外勤消防人員勤休方式與超勤補償案」，大法官已明確指出消防員加班，應有工時性框架、加班要有合理補償，雖給予行政機關3年的修法期限，但要求行政機關修法前，仍應給予基層合理補償。

他說，自108年至111年，每名基層隊員都累積超勤3000至4000小時，卻未獲加班費。但消防局卻表示，無法補休是個人問題，無視消防局人力限制，導致無法休假。

消防局專門委員陳勝照出面接受陳情書，翁立思要求承諾，自112年起，工時新制累積的加班時數，應給予實質補償。

對此，消防局發布新聞表示，對112年度起，尚未休畢超勤補休時數將屆2年補休期限，已編列114年預算，並爭取議會支持，等審議通過依規定核發。

至於消防人力，消防局說，持續簡化勤業務，已核定114年至117年增加預算員額430名，全數提報中央，內政部消防署核定114年至116年，配賦新北456名考試分發人員，將依轄區勤務特性配置適當人力。

消防局說，目前採取外勤人員勤休原則為勤二休二，30日的小月輪休15日，31日大月輪休16日，再加上每月可請（補）休2日，平均月休達17日至18日。今年9月1日起，增給2日輪休外宿，並將自114年起續增給1日本休，已優於中央律定的勤休規定。