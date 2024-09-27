捷運南環段今第7次開標 民代喊話北市府向中央爭取預算

捷運南環段歷經6次流標，今天再度開標，有1間廠商投標，10月4日評選會議過才算得標。北市議員曾獻瑩指出，第7次開標有廠商來投標，是未來能順利開工的好消息，但南環段公告預算232億餘元，北市府負擔約45%、中央補助約55%，他提醒市府還要努力爭取到中央預算下來。

曾獻瑩指出，經歷新冠疫情與烏俄戰爭，營建業長期面臨缺工缺料等問題，導致成本大幅上漲；即使本次招標過程，公告預算已追加至232億餘元，仍須仰賴中央的財政支持，據估中央有望撥列1798億餘元，供環狀線南北兩段運用。

他強調，這筆資金對於南環段工程順利推進至關重要，未來將持續請文山區立委賴士葆、台北市長蔣萬安協助積極向中央爭取。

曾獻瑩也提醒市府，工程期間應高度重視對居民生活及交通的影響，交通維持計畫是重中之重，尤其木柵路一段有路幅狹窄、鄰近民房等問題，必須做好妥善的規畫與引導。另建議，市府要積極與考試院協調，開工後減少國家考場考試的場次，盡量避免考試期間施工造成互相干擾。