獨／里長拉白布條抗議「不歡迎劉和然」石碇轉型實小爆愛恨糾葛

新北市長侯友宜今年3月至石碇出席行動治理，但卻爆出石碇里長王銘勇拉白布條抗議表示「不歡迎新北市副市長劉和然」等人，里長批評石碇國小轉型實驗學校是近百位家長共同共識，但新北市教育局刻意阻擋忽視學生權益，傳出市府為平息里長怒火，將石碇前區長劉彥伯調回民政局，導致成為最短命區長。

新北市議員黃心華說期待市府重視偏鄉學校困境。教育局回應轉型實驗學校事涉層面廣泛，也需經多位專家學者審議，但已兩次審查不通過，今年7月學校再次送審教育局將全力協助，結果仍以審議會決議為準。

「不歡迎新北市副市長劉和然、教育局長張明文及副局長歐人豪，並寫明歐副不下台不保劉和然。」抗議白布條赫然出現在新北市長侯友宜前往石碇舉行行動治理期間。事件原由在於今年已經是第9年擔任石碇國小校長的魏千妮申請石碇國小轉型為實驗小學，但兩次申請不過，教育局規定偏鄉學校校長最多任期三任、九年，若無法轉型魏千妮將面臨調離石碇國小。

但若能成功轉型為實驗學校，不僅偏鄉校長任期不受九年規範，學校也可自訂課綱不受教育部制式規定，例如上下課時間規定為上課50分、下課10分，實小可自訂上課80分、下課半小時，學校也可獲得教育部首年80萬補助，之後每年40萬，教育局也將依實驗學校硬體設備改善補助約百萬。不少家長青睞跳脫傳統制式教育，願意不辭千里將孩子送到實小就讀。但傳出因該校長曾被媒體爆出霸凌老師等爭議，種種原因導致該校無法審核通過。

石碇里長王銘勇表示，石碇國小約有50名學生、百位家長，家長們一致認同學校轉型實小，但教育局持續阻攔，忽視當地學生權益，認為教育局不該針對校長或個別老師意見損害全體學生權益。表示白布條上的內容，是因為歐人豪審議委員會主席，現任新北副市長劉和然為教育局前局長，也是歐人豪的前長官，因此表態不歡迎包含現任教育局長張明文到石碇。

至於前區長劉彥伯傳聞因此事而被調離區長職務平息里長怒火，里長表示劉彥伯做事認真也重視石碇發展，不知市府高層決策的原因，但表示短時間內就將區長調離是人才損失。劉彥伯對此僅表示一切按造長官安排。

目前新北市實驗教育學校共9所，其中3所國中、6所國小。國中包括石門實驗國中、貢寮實驗國中、坪林實驗國中。國小包括忠山實驗小學、猴硐蒙特梭利實驗小學、老梅實驗小學、德拉楠民族實驗小學、插角森林實驗小學、私立種籽親子實驗小學。

學校老師表示，許多實驗學校因有獨特教學特色，吸引外地學生入校就讀，成為偏鄉學校搶救低就學率的方式之一。但老師也批評，新北教育局的不裁校政策，導致部分偏鄉學校新年級可能只有一人就讀，為了一名學生維持整個年級體制運作徒增經費支出，認為學生太少導致學生失去群體學習機會，進而學生缺乏社會競爭力，認為無法轉型的偏鄉學校教育局應考量裁併，讓學生從小有同儕社交，才不會進入社會後失去社交能力。

新北市議員黃心華則說，偏遠地區的學校近年普遍遭遇少子化、招生困難的瓶頸，因此紛紛爭取轉型為實驗學校，期待在轉型後能獲得更自主的治校空間和發展特色教育，吸引更多外地家長和學生的青睞。但因為轉型審查過程必須符合諸多規範及回應審查委員各形各色的繁瑣考核意見，因此往往一波三折。

他說，據悉目前市府已經關注到石碇國小申請實驗學校的瓶頸，並已主動站在輔導的角度協助學校進行審查。期待市府可以繼續重視偏鄉學校遇到的困難，繼續提供更多資源或輔導轉型的支援。

記者多次嘗試撥打魏校長電話皆無法獲得回應。教育局表示新北市學校型態實驗教育審議皆依教育部相關法規辦理，由各行業專家組成審議會評估實驗教育計畫可行性，並由審議會投票表決審議結果，教育局尊重審議會專業決議。

教育局說，教育局為協助石碇國小順利轉型，已於111學年度核定補助該校前置輔導計畫，協助該校進行轉型實驗教育相關準備工作，該校並於112學年度提出申請計畫。為使該校有調整修正機會，教育局提供該校同年度兩次審議機會，但兩次審議會皆決議不予通過，教育局尊重專業決議。該校復於今年7月底再次提出申請計畫，教育局將全力協助，但仍以審議會決議為準。