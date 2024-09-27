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影／基隆大雷雨狂炸又淹了 基金一路多處淹水
基隆市昨天因有強降雨發生淹水災情，今天下午1點多又出現強降雨，大雨不斷，伴隨雷聲，氣象署發出大雨特報，基金一路有多處淹水半個輪胎高，基金一路往國三南下交流道口再淹水，還有情人湖路口、工業區附近也都有積淹水，汽機車涉水而過。
基隆市災害應變中心指出，氣象署下午有大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天大台北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
市長謝國樑今天下午2時已坐鎮應變中心，要求各單位密切注防，防範淹水災情。
今天12時36分，氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。示警區域：基隆市七堵區、台北市松山區、信義區、文山區、南港區、內湖區、新北市汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區。
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