影／基隆大雷雨狂炸又淹了 基金一路多處淹水

基隆市昨天因有強降雨發生淹水災情，今天下午1點多又出現強降雨，大雨不斷，伴隨雷聲，氣象署發出大雨特報，基金一路有多處淹水半個輪胎高，基金一路往國三南下交流道口再淹水，還有情人湖路口、工業區附近也都有積淹水，汽機車涉水而過。

基隆市災害應變中心指出，氣象署下午有大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天大台北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

市長謝國樑今天下午2時已坐鎮應變中心，要求各單位密切注防，防範淹水災情。