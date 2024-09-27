淡水第三公墓遷葬後閒置1年半不做停車場 議員批局處甩鍋

淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕做停車場，閒置1年半。議員批評，市長侯友宜曾在里長座談會承諾，如今局處之間互踢皮球，最終還是市民權益受損。民政局表示，將施工改善鋪面，預計明年中開放使用。

淡水第三公墓禁葬多年，地方期盼爭取遷墓，改建為停車場，殯葬處自2020年7月公告展開遷葬，直至2023年2月27日完成遷葬工程，6月16日完成驗收，但工程完工後留下的透水鋪面，仍遭交通局以不符合交通局停車管理需求為由，拒絕做停車場。

新北市議員鄭宇恩指出，淡金路和下圭柔山路沿線住家都緊臨馬路，停車需求本來就不少，加上義山市民活動中心完工後，無論是日常運動或參與活動，運動中心內僅有8格停車格，本就不敷使用，民眾只能看著完工空地卻無法使用，認為交通局、民政局之間互踢皮球，最終還是市民權益受損。

鄭宇恩表示，該案從2019年的里長座談會中提出，並列管至今，當時侯友宜更在會中承諾里長會全力推動。如今空地閒置1年半，仍無法停車使用，任由雜草叢生，凸顯市府喪失跨局處溝通能力。