快訊

第四屆500盤完整得獎名單出爐！這家餐廳拿下17盤創歷屆新高

下一代日本首相石破茂！安倍的老宿敵如何東山再起？

網狂問颱風假！粉專曝「這4地區」暴風圈籠罩機率高

淡水第三公墓遷葬後閒置1年半不做停車場 議員批局處甩鍋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕做停車場，閒置1年半。圖／鄭宇恩提供
淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕做停車場，閒置1年半。圖／鄭宇恩提供

淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕做停車場，閒置1年半。議員批評，市長侯友宜曾在里長座談會承諾，如今局處之間互踢皮球，最終還是市民權益受損。民政局表示，將施工改善鋪面，預計明年中開放使用。

淡水第三公墓禁葬多年，地方期盼爭取遷墓，改建為停車場，殯葬處自2020年7月公告展開遷葬，直至2023年2月27日完成遷葬工程，6月16日完成驗收，但工程完工後留下的透水鋪面，仍遭交通局以不符合交通局停車管理需求為由，拒絕做停車場。

新北市議員鄭宇恩指出，淡金路和下圭柔山路沿線住家都緊臨馬路，停車需求本來就不少，加上義山市民活動中心完工後，無論是日常運動或參與活動，運動中心內僅有8格停車格，本就不敷使用，民眾只能看著完工空地卻無法使用，認為交通局、民政局之間互踢皮球，最終還是市民權益受損。

鄭宇恩表示，該案從2019年的里長座談會中提出，並列管至今，當時侯友宜更在會中承諾里長會全力推動。如今空地閒置1年半，仍無法停車使用，任由雜草叢生，凸顯市府喪失跨局處溝通能力。

民政局表示，已與交通局協商，由殯葬處籌措經費，辦理鋪面改善工程，以符合停車場管理需求，預計明年年中完工。鋪面改善完工後，將移請交通局建置停車場必要設施及委外管理，盡快提供民眾使用。

淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕做停車場，閒置1年半。圖／鄭宇恩提供
淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕做停車場，閒置1年半。圖／鄭宇恩提供
淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕做停車場，閒置1年半。圖／鄭宇恩提供
淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕做停車場，閒置1年半。圖／鄭宇恩提供

停車場 淡水

延伸閱讀

淡水超長滑梯溪畔公園啟用 打造遊樂新亮點

新北議員鄭宇恩38歲喜懷二胎：別再問何時要生第三胎

淡水坪頂路右轉半徑狹窄且陡坡 地方爭取改善

石門區鄉親連署爭取設公托 新北：盤點適宜場所

相關新聞

影／基隆大雷雨狂炸又淹了 基金一路多處淹水

基隆市昨天因有強降雨發生淹水災情，今天下午1點多又出現強降雨，大雨不斷，伴隨雷聲，氣象署發出大雨特報，基金一路有多處淹水...

淡水第三公墓遷葬後閒置1年半不做停車場 議員批局處甩鍋

淡水第三公墓位於淡金路與下圭柔山路附近，因禁葬多年，已經是空地，周邊有不少停車需求，但在去年2月完成遷葬後，被交通局拒絕...

揮別6次流標！捷運南環段1廠商投標 地方盼做好交通配套

歷經6次流標，捷運南環段今天再度開標，捷運工程局表示，有一間廠商投標，因此安排10月4日評選會議過後，才算得標，同時提出...

國慶晚會江蕙復出只唱2首歌？北市府透露：不一定只2首

台語歌后「二姐」江蕙封麥9年，將於10月5日在國慶晚會復出，並站上在台北大巨蛋舞台，外界江蕙將演唱2首經典歌曲，分別是「...

人行空間沒過 信義計畫區首起都更案都審卡關

北市都審會昨審信義計畫區首起都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，因應北市「降溫城市」，委員認為，在台北101捷運3號出口增...

廣角鏡／北市國慶慢跑 贈限量浴巾

北市府國慶日慢跑活動昨下午2點起登記報名，今年贈品為限量3500份的國慶風格大浴巾。副市長林奕華表示，贈品從去年「毛巾」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。