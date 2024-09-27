揮別6次流標！捷運南環段1廠商投標 地方盼做好交通配套

歷經6次流標，捷運南環段今天再度開標，捷運工程局表示，有一間廠商投標，因此安排10月4日評選會議過後，才算得標，同時提出修正計畫，盼中央預算盡快到位，另外在地擔心的交通黑暗期，則會依照施工的實際情況來做調整。

捷運南環段路線規畫文湖線動物園站起點，行經台北市文山區、新北市新店區，再與環狀線第一階段之大坪林站銜接，總長約5.73公里，設置6個站點。

然而，該路線在2021年第一次公告招標以來，由於缺工缺料、工程困難，招標6次皆流標，預算從112億元提高到232億元，因流標多次，依政府採購法，此次只要有1家廠商，就能開標進入評選階段，後續完成得標。

捷運第二區工程工程局處長劉安德說，今天開標結果，有一間公司來投標且資格符合，接下來會安排於10月4日進行評選會議，同時目前已提該區段的修正計畫案到中央，待中央通過後預算到位就能緊接著動工，期盼愈快愈好。

捷運路線行經的華興里長陳峙穎仍對於交通黑暗期感到憂心，他說，由於上下班尖峰時間，周遭就已出現嚴重塞車潮，以及路邊汽機車停車問題也連帶影響交通，他呼籲市府要審慎評估捷運施工期間造成的衝擊。

陳峙穎說，當地居民對於興建捷運一則以喜一則以憂，因為文山區大眾運輸以公車為主，交通不便也連帶影響到景美女生、政大附中的校排等，所以在地居民也期盼能趕緊興設。

他也說，憂的部分則是房價過高，早在三、四年前就有建商主打捷運通行，房價至少漲了3成，屆時想要換屋的在地居民，恐怕也難以買到原先住的地區。

針對交通黑暗期，劉安德說明，當初已有設計完整的配套交通維持計畫，包含施工道路、替代道路規畫等，同時施工也會召開里民說明會。他強調，施工交維會採階段性的滾動調整，會照實際狀況修正，不會一次全面施工。