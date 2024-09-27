人行空間沒過 信義計畫區首起都更案都審卡關

北市都審會昨審信義計畫區首起都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，因應北市「降溫城市」，委員認為，在台北101捷運3號出口增設遮簷廊道，是「非常美好一段路」，但申設單位要考量串接人行道空間等兼顧公共性，下次提會續審。

位在世貿1館對面、台北101斜對角的鴻禧花園大廈社區，因2棟建物使用年限超過34年，超過更新年期，不符現行耐震規範，加上地處信義區都市計畫通盤檢討範圍內，因此都更重建，申請包含都更容積獎勵50%、TOD容獎26.2%、信義計畫區增額容積20%。

該案預計建1棟地上37層、地下6層的建物，地上1至4樓作為事務所與零售業等商業使用、5樓以上是住宅及管委會，地下1樓是旅館業及飲食業，地下2至6樓為停車空間。

申設單位提出，爭取TOD容獎為留設友善人行空間、繳納代金，因應北市降溫政策，提出增設遮簷廊道的補償措施，串連細部計畫的迴廊，優化人行動線及系統性遮蔭。

委員關切捷運3號出口無法遮蔭擋雨，若可不用撐傘一路就到自家建物，會是非常美好的一段路，但須考量遮簷如何串接其他人行道，也有人認為可做迴廊系統，但設計位置、造型要融合捷運站，兼顧公共性。

都審會主席劉美秀點出，若為了住戶拉一條迴廊到社區，有無必要性、系統性考量為何？要設在社區門口還是綠帶上？要考量該基地是台北101對面的門面；是否設迴廊、位置與造型等細項，下次再審。