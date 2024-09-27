新北登革熱增7例 集中新店、中和

新北本土登革熱疫情升溫，昨新增7例，分別為新店5例、中和2例，現已累計14例，連日來雨後轉晴，病媒蚊恐大量孳生，市府發動緊急清消，2區人口多達70萬人，疫情若爆發，後果不堪設想，市府將主動稽查，必要時開罰。專家提醒，台灣不大，要留意南北移動造成疫情擴散。

衛生局昨宣布，新增7例本土病例發病日介於9月16日至23日，潛伏期曾有高風險場域活動史，目前2人仍住院，其餘5人已康復。

衛生局長陳潤秋說，疫調發現目前主要活動範圍在天山公園、三介廟及興南夜市，為快速找出潛藏的感染者，從24日起連2日在中和、新店設篩檢站，第一天採檢145人，有6人快篩陽；第二天107人，5例快篩陽，檢體均送疾管署確認。

衛生局昨再前進中和區興南市民活動中心，鼓勵里民、攤商及曾出入興南夜市民眾篩檢。陳潤秋說，北部主要傳播媒介是白線斑蚊，南部是埃及斑蚊，北部天氣沒南部熱，疫情高峰通常在夏末。

疫情熱區人心惶惶，持續滅蚊，總動員投入清消、宣導。記者致電詢問天山公園周邊里長，有里長接起電話劈頭問「要拿噴消罐嗎」？得知是記者便說「開會中，很忙」，隨即掛斷，里辦進入戰鬥狀態。有民代說，居民陳情封山影響運動權益，但非常時期只能採取非常措施。

新店區永安里長林清一表示，里內忙著清消及訓練，衛生所逐一家訪匡列消毒範圍，安排室內消毒計畫，還有全里大清消，也動員鄰長宣導「巡、倒、清、刷」概念。

中和區景南里長胡宇辰指出，大家都會擔心，里辦也宣導外出要穿長袖長褲。

高雄大學運動教授白秀華說，登革熱沒有疫苗及抗病毒藥物，預防最重要，防治登革熱要從根源做起，多管齊下降低社區病媒蚊密度。台灣大學昆蟲系名譽教授徐爾烈表示，孳生源幼蟲活在容器裡，近期雨勢不斷，積水要立即清，也要注意南北移動問題，避免疫情擴散。