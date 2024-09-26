新北圖書館推毛孩活動 狗醫生陪讀扎根動物教育

新北唯一寵物友善圖書館新莊裕民分館推出毛孩閱讀活動，與「台灣狗醫生協會」合作，讓受專業訓練的狗陪孩子閱讀，另還規劃動物桌遊與書展等，讓孩子學習與動物友善相處。

新北市立圖書館長吳佳珊今天說，新莊裕民分館除了規劃寵物專屬閱讀區，還有戶外區可以讓毛小孩飲水或休息；另推出毛小孩專屬識別證，正面可以貼照片、寫名字，背面則是讀者與寵物必須共同遵守的寵物禮貌公約。

吳佳珊表示，只要為寵物申請入館證，同時遵守禮貌公約，就能讓寵物進入圖書館，方便飼主到圖書館借書或閱讀。此外還有免費「寵物陪伴閱讀」服務，讓孩子可以在專業狗醫生陪伴下，產生閱讀興趣，從小學習動物保護觀念。

新北市圖說，為響應「世界動物日」，新莊裕民分館「毛孩同樂會」寵物閱讀活動邀請民眾帶寵物到圖書館辦寵物入館證，同時透過動物繪本劇場、主題書展、桌遊體驗、閱讀分享等，號召大家關懷友善動物。

新北市圖表示，9月29日「喵喵閱讀日」與「喵星人肖像畫」活動，邀民眾帶貓咪到圖書館一起閱讀，還可以替貓畫肖像。10月6日「紙芝居」動物繪本劇場則透過讓孩子閱讀繪本，扎根動物平權教育。

新北市圖說，10月6日與30日「汪汪故事屋」寵物陪讀活動，讓孩子與狗一起閱讀，學習善待動物。10月9日「動物桌遊體驗」活動，讓孩子從遊戲中增進動物保育知識。10月1日至31日「動物方程式」主題書展則透過動物主題選書，活動免費，詳情可至新北市立圖書館網站查詢。