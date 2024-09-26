陶瓷產業次世代打開工廠 鶯歌產地開放日10月4日揭幕

鶯歌陶瓷業者結合工廠、工作室、美食業舉辦創生「鶯歌產地開放日」，將10月4日至13日舉行，新北市陶次瓦代代合作會今天表示，活動打開工廠，讓遊客飽覽鶯歌多元迷人的面向。

新旺集瓷品牌總監吳佳樺今天告訴中央社記者，從1960年代開始，鶯歌製陶工業成為當地經濟與文化動脈，歷經轉型，陶瓷已成為鶯歌的代名詞，產業鏈包括旅遊、美食、文創、陶瓷工藝。

吳佳樺是新旺集瓷第四代接班人許世鋼的妻子，先生就讀大學政治系，她唸的是國貿系，卻要承接起家族製陶的百年事業。

她說，2023年，安達窯、新太源、臺華窯、新旺集瓷、陶聚與傑作陶藝，6個品牌繼承者團隊合作，成立「新北市陶次瓦代代合作會」，以產地觀光、互助合作、代代相傳的目標，盼促進陶瓷產業、觀光旅遊、地方文化創生及永續經營。

陶次瓦代代合作會獲得國家發展委員會「打造永續共好地方創生計畫」的支持，目前有台灣黑土、順陽玻璃、禮享陶坊等逾30家志同道合的產業繼承者加入。

吳佳樺表示，為讓更多人體會鶯歌工藝之美，2022年開始以「打開工廠」為概念，啟動「鶯歌產地開放日」，串連市集、飲食、製陶工廠、與產地文化。

第三屆「鶯歌產地開放日」將於10月4日至13日舉行，她表示，今年主題為「串聯打開工廠、工作室、限定商店導覽」、「國際陶藝市集」、「鶯歌桌宴-傳家味」，讓遊客透過參訪藝師工藝、DIY、體驗窯場，飽覽鶯歌最迷人的新鮮事。

吳佳樺說，活動包含5條街區導覽、探訪建材產業秘密基地，國家藝品的創作基地、陶藝市集等，希望在面臨人口老化與產業外移之際，陶瓷產業的下一代品牌業者、職人，互相扶持、觀摩成長，因應振興產業與文化的挑戰。