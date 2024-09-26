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台北大巨蛋未來進場看球免淋雨 地下街今開幕可通往內野出入口

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋過去下雨天舉辦活動，民眾搭捷運多會從5號出口出來後，直接由Gate6號口進入巨蛋場館，遠雄地下二樓的「花園綠廊」商店街趕在9月底開幕，未來可從捷運站出口直接通往內野出入口進場。記者洪子凱／攝影
台北大巨蛋過去下雨天舉辦活動，民眾搭捷運多會從5號出口出來後，直接由Gate6號口進入巨蛋場館，遠雄地下二樓的「花園綠廊」商店街趕在9月底開幕，未來可從捷運站出口直接通往內野出入口進場。記者洪子凱／攝影

台北大巨蛋過去下雨天舉辦活動，民眾搭捷運多會從5號出口出來後，直接由Gate6號口進入巨蛋場館，確容易造成該路口排隊、塞車。為避免類似狀況再度發生，遠雄地下二樓的「花園綠廊」商店街趕在9月底開幕。體育局表示，為來舉辦活動民眾除了Gate 6外，也可利用美食街通道往內野出入口進場，改善動線。

體育局表示，過去每逢下雨天時，球迷多就近擇Gate 6進入大巨蛋場館內，再行內外野區人潮分流，造成Gate 6入口處壅塞，為改善此情形、加強進場動線順暢，體育局要求遠雄於9月底前開通地下商店街。

體育局指出，隨著大巨蛋地下二樓的「花園綠廊」商店街於今開通啟用，未來民眾要進場大巨蛋，可從捷運國父紀念館5號出口直達Gate 6外，也可利用地下商店街，直通往內野區入口，自地下一樓的Gate 2、3、4進場，從場館外就進行人潮分流，使動線更加流暢。

記者實地觀察，地下街除可連接到球場，內部也有多家商店進駐，包含手搖飲、知名冰淇淋、三明治、咖啡店、速食店、便利商店等，由於今天開幕平日關係，下午人潮不多，部分店家仍在整修，也有不少附近上班族前來嚐鮮，一些熱門或優惠商品已是完售狀態。

大巨蛋 捷運 體育

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