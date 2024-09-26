新北登革熱疫情如臨大敵 里長召集總動員多日連續清消

新北登革熱疫情持續發展，甚至為此封鎖幾處高風險區，幾區里今找鄰長座談總動員，規畫這兩天除里內公共環境外，個人居家區域也都清消，周末更要全里大清消。學者認為，最重要還是預防，也就是清理孳生源，政府要從各級單位加強宣傳，否則很多民眾根本不知情。

新北今新增7例本土登革熱，分別為新店區5例、中和區2例，截至9月25日共累計14例。新北衛生局長陳潤秋說，根據疫調主要活動範圍在天山公園、三介廟及興南夜市，三介廟及天山公園都列為高風險區展開清消，並早於前天封閉。

現在周邊眾多里都如臨大敵，紛紛展開清消及宣導總動員，不少新北民眾都憂心，隨病例越來越多，恐會蔓延更多區域，中和、新店的一些居民反而感覺還好，認為只要清消做好就沒問題；甚至有民代透露，接到居民陳情，認為封山讓他們無法運動，影響權益。記者致電詢問天山公園周圍里長，有里長接到電話詢問「是要拿噴消罐嗎？」知道是記者後直呼「開會中，很忙」隨即掛電話，里辦似乎已進入戰鬥狀態。

新店區永安里長林清一表示，高風險區就在自己里附近，近日里內一直在清消及訓練，衛生所已家訪匡列家庭消毒，預計明天上午戶外環境消毒、下午居家室內消毒，後天則是全里大清消，也動員鄰長們訓練及宣導「巡、倒、清、刷」。

中和區景南里長胡宇辰指出，目前居民們情況都還好，當然多少會有所擔心，里辦也宣導外出一定要穿長袖長褲、隨時清消，前天就已經為確診里民消毒，這幾天也配合衛生所、公所等總動員，幾天就會消毒一次。

高雄大學運動健康休閒學系教授白秀華指出，登革熱沒有疫苗及抗病毒藥物，預防還是最重要，如果有發燒就一定要噴防蚊液，避免蚊子將登革熱傳播出去，東南亞、巴西等地返國民眾也要噴防蚊液，其實最重要還是要從根源做起，若有疫情則要啟動綜合防治工作。