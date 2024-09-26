貢寮土石流防災演練好逼真 遇上強降雨更有臨場感

面對多變的氣候可能造成的災害，今(26)日貢寮區公所於貢寮環保公園進行災害應變中心前進指揮所、土石流疏散避難、易淹水防汛演練，設定的情境是區內於颱風過境，發生土石流及易淹區緊急撤除之情境演練，剛好遇上強降雨，演練很有臨場感。

雙玉里里長吳永彬動員約計百位里民參加，本次警力、消防人力、衛生救護及電力搶修、電信公司、救災、搶災，相當逼真，亦動員社區防災人力、防災士、貢寮社區發展協會、後備軍人輔導中心、靈鷲山無生道場、靈鷲山聖山寺，加強人員應變能力，提供居民更安全的防災意識。

貢寮區區長柯建輝表示，每年辦理演練，目的在於提升居民的應變能力，提供市民安全無虞的環境，今天於平時即辦理搶救演練，除使防災人員熟悉預擬搶救腹案外，更可使各單位熟稔消防編組流程及加強與應變災害中心之合作事項。

雙玉里里長吳永彬指出，每次演練模擬都會請里民來參與，年長者的也於參觀過程中，了解救災搶災的實境演練，深植防災概念。這天包括福隆里里長吳憲彰和龍吉社區發展協會理事長林仕奇也都廠到觀摩演練情形。