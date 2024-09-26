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淡水新民公園老舊要整修 增設孩童最愛的溜滑梯

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新民公園進行整修翻新，有新的座椅燈具及小朋友最愛的溜滑梯設施，能夠帶給新民公園全新樣貌。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新民公園進行整修翻新，有新的座椅燈具及小朋友最愛的溜滑梯設施，能夠帶給新民公園全新樣貌。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新民里的新民公園，設施已經有十年的時間，許多地方都鏽蝕損壞，加上地坪也要符合現在最新的公園安全標準，因此在市議員陳家琪的爭取之下，今年將會進行整修翻新，有新的座椅燈具及小朋友最愛的溜滑梯設施，能夠帶給新民公園全新樣貌。

新民里長林聖傑表示，新民公園是里內最大而且使用率相當高的公園設施，裡頭不僅是有體健設備還有小朋友玩樂的遊具，但設施已經十年的時間，有許多地方都已經鏽蝕損。

新北市議員陳家琪表示，為了安全、提供民眾使用需求，已向景觀處爭取共約三百萬元的經費，將公園重新設計配置，把體健設施及兒童遊戲區範圍分開，老舊體健設施移除，重新打造，兒童遊具也一併更新，期盼藉由環境改善，讓鄰近社區居民有更好的公園使用環境。

由於這一座新民公園，在民國103年建置，附近住宅集中，是居民重要的休閒場所，使用率非常高，里長林聖傑也會在這裡舉辦節慶活動，而這一次重新整修，目前也已經在施工當中，預計年底前會完工啟用，期盼全新的地坪鋪設、四座的體健設施，還有新的座椅燈具及小朋友最愛的溜滑梯設施，能夠帶給新民公園全新樣貌，帶來更安全及舒適的空間。

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