快訊

美第2季GDP成長3％高於預期 初領失業救濟金人數跌至4個月低點

剛動手術救回一名患者 基隆礦工醫院院長黎慶福突倒地驟逝

跳舞運動好開心 汐止保新里長輩教師節辦謝師宴

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區保新里銀髮俱樂部長輩們利用共餐兼慶祝教師節，並且送上鮮花，祝老師教師節快樂。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區保新里銀髮俱樂部長輩們利用共餐兼慶祝教師節，並且送上鮮花，祝老師教師節快樂。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓長輩們多多走出來健康樂活，汐止區保新里銀髮俱樂部，每個星期四都安排老師教跳舞、運動，老人家學的好開心，教師節到了，為了感謝老師，今(26)日長輩們也利用共餐兼慶祝教師節，並且送上鮮花，祝老師教師節快樂，當天包括立委廖先翔、汐止區長林慶豐都一起同樂。

保新里長吳明道表示，每個星期四，保新里銀髮俱樂部都會固定在活動中心開課，八、九點長輩來了就先唱歌，11點的時候就會請甜鑫老師教長輩們跳舞，而中午12點就會發便當，那因為甜鑫老師對長者非常的好，不管是父親節、母親節或是過年的時候，都會自己花錢買材料，教導長輩母親節做康乃馨、過年做春聯等等，所以，長者都非常喜歡老師，私底下就在聊說是不是應該幫甜鑫老師慶祝一下教師節，選在活動中心空間比較大，請外匯鄭先生來辦桌，給長者吃也慶祝教師節。

立法委員廖先翔說，教師節快到了，那汐止有很多的市民活動中心，許多民眾都會去上很多的課程，比如舞蹈或唱歌，今天是保新里甜鑫老師的課，同學非常有心，舉辦教師節的活動，祝甜鑫老師教師節快樂，也趁著這次的機會，祝福全天下的老師們，謝謝你們的教導，無論是教大朋友或小朋友，都在這邊祝福您教師節快樂。

汐止區長林慶豐表示，今天很開心來保新市民活動中心參加銀髮俱樂部的活動，有甜鑫老師帶領大家動健康，非常感謝長輩都走出家們動一動更健康，重陽節就快到了，也祝所有長者重陽節快樂。

老師甜鑫說，感謝里長還有所有的長輩們，今天謝謝他們幫自己慶祝教師節，真的非常的開心，來教保新班已經一年多了，開到長輩每個禮拜都開開心心唱歌、快快樂樂跳舞，就覺得非常開心。

教師節 汐止 長輩

延伸閱讀

一年破千件 汐止公所調解委員加強法務新知

笑嗨嗨！汐止百歲嬤養生之道 愛打麻將開心就好

汐止圍牆被沖垮 今早搶通道路、晚間積水車受困再度封閉

汐止基隆河水尾灣步道延伸汐萬路 改以坡道串聯

相關新聞

重陽節滿滿的禮品、禮金 金山區長親送給百歲人瑞

重陽佳節將近，中央與新北市政府為滿99歲長輩及百歲以上人瑞準備了豐富的禮品、禮金，而今年金山區99歲以上長輩有11人，區長劉昌松也親自帶上禮品、禮金送到人瑞長輩家中，與長輩及親屬話家常，而99歲以上長輩的親屬也分享長壽的秘訣。

汐止大水衝倒圍牆 立委要求標檢局做防溢座、分流

前幾天豪大雨，造成汐止區的標準檢驗局裡的大量積水推倒了中華街側的圍牆，而且隔天大雨又淹了一次，引起不少民怨，所以，今(26)日立委廖先翔就召集了相關單位人員現場會勘，了解改善情況，短期除了標檢局先做防溢座，並且設置抽水機組備戰分流之外，也要求做長期的改善。

跳舞運動好開心 汐止保新里長輩教師節辦謝師宴

為了讓長輩們多多走出來健康樂活，汐止區保新里銀髮俱樂部，每個星期四都安排老師教跳舞、運動，老人家學的好開心，教師節到了，為了感謝老師，今(26)日長輩們也利用共餐兼慶祝教師節，並且送上鮮花，祝老師教師節快樂，當天包括立委廖先翔、汐止區長林慶豐都一起同樂。

淡水新民公園老舊要整修 增設孩童最愛的溜滑梯

新北市淡水區新民里的新民公園，設施已經有十年的時間，許多地方都鏽蝕損壞，加上地坪也要符合現在最新的公園安全標準，因此在市議員陳家琪的爭取之下，今年將會進行整修翻新，有新的座椅燈具及小朋友最愛的溜滑梯設施，能夠帶給新民公園全新樣貌。

貢寮土石流防災演練好逼真 遇上強降雨更有臨場感

面對多變的氣候可能造成的災害，今(26)日貢寮區公所於貢寮環保公園進行災害應變中心前進指揮所、土石流疏散避難、易淹水防汛演練，設定的情境是區內於颱風過境，發生土石流及易淹區緊急撤除之情境演練，剛好遇上強降雨，演練很有臨場感。

台北大巨蛋未來進場看球免淋雨 地下街今開幕可通往內野出入口

台北大巨蛋過去下雨天舉辦活動，民眾搭捷運多會從5號出口出來後，直接由Gate6號口進入巨蛋場館，確容易造成該路口排隊、塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。