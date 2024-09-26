跳舞運動好開心 汐止保新里長輩教師節辦謝師宴

為了讓長輩們多多走出來健康樂活，汐止區保新里銀髮俱樂部，每個星期四都安排老師教跳舞、運動，老人家學的好開心，教師節到了，為了感謝老師，今(26)日長輩們也利用共餐兼慶祝教師節，並且送上鮮花，祝老師教師節快樂，當天包括立委廖先翔、汐止區長林慶豐都一起同樂。

保新里長吳明道表示，每個星期四，保新里銀髮俱樂部都會固定在活動中心開課，八、九點長輩來了就先唱歌，11點的時候就會請甜鑫老師教長輩們跳舞，而中午12點就會發便當，那因為甜鑫老師對長者非常的好，不管是父親節、母親節或是過年的時候，都會自己花錢買材料，教導長輩母親節做康乃馨、過年做春聯等等，所以，長者都非常喜歡老師，私底下就在聊說是不是應該幫甜鑫老師慶祝一下教師節，選在活動中心空間比較大，請外匯鄭先生來辦桌，給長者吃也慶祝教師節。

立法委員廖先翔說，教師節快到了，那汐止有很多的市民活動中心，許多民眾都會去上很多的課程，比如舞蹈或唱歌，今天是保新里甜鑫老師的課，同學非常有心，舉辦教師節的活動，祝甜鑫老師教師節快樂，也趁著這次的機會，祝福全天下的老師們，謝謝你們的教導，無論是教大朋友或小朋友，都在這邊祝福您教師節快樂。

汐止區長林慶豐表示，今天很開心來保新市民活動中心參加銀髮俱樂部的活動，有甜鑫老師帶領大家動健康，非常感謝長輩都走出家們動一動更健康，重陽節就快到了，也祝所有長者重陽節快樂。

老師甜鑫說，感謝里長還有所有的長輩們，今天謝謝他們幫自己慶祝教師節，真的非常的開心，來教保新班已經一年多了，開到長輩每個禮拜都開開心心唱歌、快快樂樂跳舞，就覺得非常開心。