汐止大水衝倒圍牆 立委要求標檢局做防溢座、分流

前幾天豪大雨，造成汐止區的標準檢驗局裡的大量積水推倒了中華街側的圍牆，而且隔天大雨又淹了一次，引起不少民怨，所以，今(26)日立委廖先翔就召集了相關單位人員現場會勘，了解改善情況，短期除了標檢局先做防溢座，並且設置抽水機組備戰分流之外，也要求做長期的改善。

立委廖先翔表示，在今年四月的時候，汐止中華街就有發生一次強強降雨積淹水的情況，發生的事情過後，有先請標檢局的圍牆先封起來，避免裡面的水溢流到中華街上面，造成積淹水，但是在上個禮拜天的時候，強降雨反而變成標檢局裡面，可能因為圍牆封起來，水宣洩比較慢，造成老舊圍牆倒塌，水又漫延到中華街，所以，今天請大家到現場討論，如何改善。

廖先翔提到，上次會勘，知道標檢局裡面的水，大概都是從下面有一個涵管排水，原本以為這個涵管是排到側溝，但實際上並不是，再加上水溝因為早期設置的，這條管線已經不可考不知道拍到哪邊去，並沒有辦法針對標檢局既有的設施去做拓寬做加強，只能用分流的方式減輕部分及淹水的壓力，目前標檢局已經增設了幾台抽水機，一部分將排水管沒有辦法負荷的水流抽水機抽到茄苳路側排去，以及中華街後方的排水系統，減輕這邊的負擔。同時為了避免過多的水流過來，標檢局裡面也會做一個截水溝，避免整個基地的水都往低處流，最低的地方宣洩不了的時候自然就會積水，所以，會在中間的部分就用排水溝把水引導出去進行分流。

崇德里長蘇宏杰說，感謝各局處來辦理這個會勘，定出中長期具體的做法，也感謝標檢局也很關心進行相關改善，希望能夠儘快將一些防水防洪設施做分流，改善積淹水問題。

廖先翔指出，短期間一個禮拜內，標檢局會完成相關的工程，像是側邊的擋水設施等等，那長期而言，因為中華街地勢就是比較低窪，過多的水就是會宣洩困難，所以，在旁邊社會住宅新建完之後，就會把道路高層提高，避免成為局部的低窪點，希望短中長期都有改善的措施，避免再有類似的情況發生。