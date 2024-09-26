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新北112年交通罰單金額成長15億元 財政局：科技執法最多

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市審計處今對112年度新北市總決算審核報告及討論。記者江婉儀／攝影
新北市審計處今對112年度新北市總決算審核報告及討論。記者江婉儀／攝影

新北市審計處今對112年度新北市總決算審核報告及討論。112年總決算歲入金額1893億7088萬元，比111年增加快55億元，但議員質疑為何還收支短絀？財政局回應，因還款算在支出項目。另有議員點出，今年交通罰單金額居然比去年多15億元，財政局說，最多來自於科技執法

民進黨市議員黃淑君指出，112年總決算歲入金額1893億7088萬元，比去年增加快55億元，但還是短絀14億元，市府稱最多收入是土地增值稅及交通罰款，若沒這些錢，是不是會短絀更多？她要求市府要嚴格做好財務控管，不能仰賴超收金額，要讓市政財務穩定，就要有穩定的財源，才能制定還款計畫，不可仰賴不確定因素。

財政局長陳榮貴表示，其實增加最多的是統籌分配稅款，比去年多90億元，土地增值稅比去年少，快41億元，交通罰單金額包含警察局與交通局，原本預估是35億元，結算金額是50億元，主要還是科技執法。短絀部分，是因為有多還款，這算在支出項目，原本是餘8億多元。

國民黨市議員林國春認為，今年交通罰款就比去年多收15億元，裁罰來源除了警察開單、民眾檢舉跟科技執法，那為何沒有做好提醒跟相關配置？整條路都是紅線，民眾找不到停車位，只能臨停下車買東西就被開單，撇除壅塞時段，難道連凌晨半夜沒車也要被開單嗎？路權應該要做好，警察局要拿出對策。

警察局長廖訓誠表示，在科技執法點，都會有相關牌面告示，在11月會再增加30處科技執法地點，都會提前設置告示牌提醒民眾，現在也會把取締項目內容加上去，不會只有科技執法的字樣，也不怕民眾知道取締項目，就是要針對該路口最常發生的違規項目才會設置。

民進黨市議員黃淑君指出，112年總決算歲入金額1893億7088萬元，比去年增加快55億元，但還是短絀14億元。記者江婉儀／攝影
民進黨市議員黃淑君指出，112年總決算歲入金額1893億7088萬元，比去年增加快55億元，但還是短絀14億元。記者江婉儀／攝影

科技執法 罰單 警察

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