重陽節滿滿的禮品、禮金 金山區長親送給百歲人瑞

重陽佳節將近，中央與新北市政府為滿99歲長輩及百歲以上人瑞準備了豐富的禮品、禮金，而今年金山區99歲以上長輩有11人，區長劉昌松也親自帶上禮品、禮金送到人瑞長輩家中，與長輩及親屬話家常，而99歲以上長輩的親屬也分享長壽的秘訣。

其中一位人瑞女兒說，媽媽過去就是務農所以有勞動，因此身體算是保持得不錯，加上住在鄉間，好山好水的環境，讓媽媽每天心情都很好，可能是這個原因讓媽媽健康又長壽。

今年滿99歲長輩，有市府致贈的彩陶獎牌與重陽禮金五千元，而恰好滿百歲的人瑞，則是有衛福部準備的敬老狀及金鎖片，還有重陽禮金兩萬元，此外，金山區公所為了表達對長輩的敬意，也準備了充滿祝壽寓意的壽桃、麵龜、長壽麵以及保暖的毛毯一床。

金山區長劉昌松說，除了代替市長將重陽敬老禮金、禮品發放，並且也親自向長輩獻上關懷，也期待在區公所準備的祝壽禮品加持下，長輩們都不僅是長命百歲，更加也要健康樂活度過每一天。