世壯運獎牌長這樣！呈現台北101及野柳「女王頭」浮雕

2025雙北世壯運獎牌設計及全新主視覺今天首次亮相，獎牌設計將雙北代表性地景「台北101」及新北野柳「女王頭」以浮雕方式融入其中，展現亞洲首場世壯運在地景觀特色；主視覺則緊扣「運動無界，人生無限」的賽會主標語，將「雙城、永續、科技、團結、普及」五大特色視覺化。

雙北市長均出席記者會，台北市蔣萬安致詞表示，世壯運以成為永續議題領導者為目標，因此致力採用環保材質及工法製作頒獎物品，如獎牌織帶由咖啡渣及回收的運動服纖維混合再製而成，獎牌盒、托盤及頒獎台也取自然材質製造，頒獎台上的LOGO為生質塑料以3D列印方式呈現。

另外，蔣萬安說，在設計上，獎牌織帶結合賽會主視覺設計，以藍紫色動感線條造型，搭配簡約的賽會識別標誌，時髦又兼具造型。獎牌中蝶翼造型與賽會標誌相呼應，象徵兩個城市共同展現熱情與活力，一起歡迎壯年選手來到台灣和世界挑一場，奮力奪牌。

新北市長侯友宜指出，主視覺是一場賽會能否深植人心的關鍵，用系統化、模組化的方式，延伸應用在場館佈置、賽會文件、官網模組，展現賽會精神、理念及價值，增強大家對賽會的整體印象；獎牌對運動員而言是積年累月訓練的勳章，對於主辦城市而言，它能展現城市意象，刻劃賽會傳遞的永恆價值。

侯友宜說，這次賽會由新北市、台北市共同主辦，因此在獎牌設計上，融合2大城市意象，野柳女王頭與台北101，再搭配放射式線條，代表著壯年選手的熱情四射，體現出2025雙北世壯運終身運動、運動交流的賽會精神。

北市體育局指出，賽會獎牌設計總監江彥良擅長將創新技術結合台灣傳統工藝，此次為設計「世界壯年運動會」獎牌及頒獎台，實地多次考察台北101及野柳女王頭，以獨特角度製作最具雙北特色的獎牌，且以浮雕呈現使獎牌呈現更多層次美感。

另外，賽會主視覺專案計畫主持人張嘉倫則以「運動無界，人生無限」標語為核心概念，並延續賽會識別標誌，以簡潔的幾何造型與線條，將五大特色視覺化，呼應壯年運動員成熟、富足、智慧、榮耀特質。