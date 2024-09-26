新北登革熱群聚擴大 今增7例集中在新店、中和

新北今新增7例本土登革熱，分別為新店區5例、中和區2例，截至9月25日共累計14例。新北衛生局長陳潤秋說，根據疫調主要活動範圍在天山公園、三介廟及興南夜市，且昨日篩檢站採檢107人，有5例快篩陽，採檢站下午2點將在興南市民活動中心繼續提供篩檢服務。

新北今新增7例本土登革熱，分別為新店區5例、中和區2例，發病日介於9月16日至9月23日，潛伏期間曾有高風險場域新店區天山公園、中和區三介廟及興南夜市活動史，除2位住院外，餘5例皆已康復，截至9月25日共累計14例本土登革熱，其中3例為社區篩檢發現。

為快速找出潛藏感染者，衛生局從24日起連兩日在中和、新店設篩檢站，第一天採檢145人，有6人快篩陽、第二天共採檢107人，其中5例快篩陽，檢體已送疾管署確認，篩檢站累計採檢212人，有11例快篩陽。

衛生局今下午2點在中和區興南市民活動中心持續提供篩檢服務，請附近里民、攤商或曾出入興南夜市民眾前往篩檢。