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新北登革熱群聚擴大 今增7例集中在新店、中和

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北今新增7例本土登革熱，中和區秀峰街今噴消。圖／新北衛生局提供
新北今新增7例本土登革熱，中和區秀峰街今噴消。圖／新北衛生局提供

新北今新增7例本土登革熱，分別為新店區5例、中和區2例，截至9月25日共累計14例。新北衛生局長陳潤秋說，根據疫調主要活動範圍在天山公園、三介廟及興南夜市，且昨日篩檢站採檢107人，有5例快篩陽，採檢站下午2點將在興南市民活動中心繼續提供篩檢服務。

新北今新增7例本土登革熱，分別為新店區5例、中和區2例，發病日介於9月16日至9月23日，潛伏期間曾有高風險場域新店區天山公園、中和區三介廟及興南夜市活動史，除2位住院外，餘5例皆已康復，截至9月25日共累計14例本土登革熱，其中3例為社區篩檢發現。

為快速找出潛藏感染者，衛生局從24日起連兩日在中和、新店設篩檢站，第一天採檢145人，有6人快篩陽、第二天共採檢107人，其中5例快篩陽，檢體已送疾管署確認，篩檢站累計採檢212人，有11例快篩陽。

衛生局今下午2點在中和區興南市民活動中心持續提供篩檢服務，請附近里民、攤商或曾出入興南夜市民眾前往篩檢。

此外，新店區公所及中和區公所9月28日將動員社區清除孳生源，檢視戶內外環境清除積水容器。衛生局強調，如未主動積極清除孳生源，28日起將巡視高風險區域，若發現容器內呈陽性，將對一旁住戶開罰，最高處1萬5000元罰鍰，並呼籲中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園之環山步道已列為管制區域，限制人員進入，民眾配合防疫切勿進入。

新北今新增7例本土登革熱，中和區秀峰街今噴消。圖／新北衛生局提供
新北今新增7例本土登革熱，中和區秀峰街今噴消。圖／新北衛生局提供
新北今新增7例本土登革熱，中和區秀峰街今噴消。圖／新北衛生局提供
新北今新增7例本土登革熱，中和區秀峰街今噴消。圖／新北衛生局提供
新北今新增7例本土登革熱，中和區秀峰街今噴消。圖／新北衛生局提供
新北今新增7例本土登革熱，中和區秀峰街今噴消。圖／新北衛生局提供

中和 登革熱 衛生局

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