李四川備戰新北市？蔣萬安受訪回「愛我別走」 侯友宜這麼答

北市府昨發布副市長人事案，由副秘書長張溫德升任副市長，針對此人事案，外界認為是與副市長李四川可能參選新北市長備戰有關，對此，台北市長蔣萬安和新北市長侯友宜下午一同受訪，蔣萬安回答媒體時仍說「愛我別走」；侯友宜則說，謝謝，歡迎任何最優秀的人到新北市服務。

蔣萬安、侯友宜下午出席世界壯年運動會主視覺系統暨獎牌設計公開發表記者會，兩人一同受訪。對於張溫德任副市長，媒體問蔣，為什麼選在這個時間點？是否擔心人口跌破250萬人？還是其實要為李四川備戰新北市長選舉？蔣萬安說，張溫德之前擔任副秘書長，大家都看到他協助市政的推動非常用心，也很努力。

蔣萬安指出，張溫德除了督導台北市韌性城市、綠韻城市，以及協助智慧城市未來發展，也協助台北市成為首創全國之先，也是目前全台灣唯一有訂定人工智慧指引的城市，所以也剛好符合北市施政願景，打造台北成為「未來之都」非常重要的一大幫助，所以在考量人選，最主要是對台北市施政推動的整體考量，以及用人唯才、適才適所。

媒體也問蔣萬安，之前對川伯唱「愛我別走」現在改唱別的？蔣萬安說，現在嗎？一樣是「愛我別走」；媒體也問侯友宜，若黨中央提名李四川選新北市長，會全力輔選？侯說，歡迎任何最優秀的人到新北市服務。