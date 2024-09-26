猴硐礦工文史館啟用 經濟部攜手老礦工…盼共同傳承推廣

經濟部地礦中心接手經營猴硐礦工文史館，今天舉辦揭牌儀式。地礦中心表示，除了展示礦工文資，也將更新內部的軟硬體設備、導入新創科技，期許公部門文史館結合老礦工的經驗傳承，共同合作營運，持續保存和推廣礦業文資。

由一群老礦工自發成立的猴硐礦工文史館於108年成立，不過因租約今年6月底到期，民間發起「許我一座公立礦工博物館」連署，獲得數千人支持，在經濟部、文化部及勞動部跨部門協調下，由經濟部地質調查及礦業管理中心承接原場域繼續營運。

「地質及礦業文化推廣教室-猴硐礦工文史館」今天上午舉辦啟用暨揭牌儀式，以「薪傳．永續」為點燈主題，經濟部地礦中心主任徐銘宏、文化部文化資源司長林宏義、勞動部勞動及職業安全衛生研究所主任秘書陳毓雯、以及猴硐礦工文史館創始人周朝南、林正福、柯茂琳等人出席點燈，象徵礦業歷史文化與礦工精神代代相傳。

經濟部地礦中心表示，猴硐礦工文史館除持續呈現以礦工為本的展示外，也將逐步更新館舍內軟硬體設備、，導入新創科技詮釋等，並結合官方資料、瑞三股份有限公司資料及礦工人文資料等展示敘事，增添猴硐地區礦業文史脈絡的完整性。

同時，今天恰逢地礦中心組改滿一週年的重要時刻，地礦中心表示，在過去一年，除不斷努力推動地質及礦業相關政策外，其中礦業文資保存的業務，是將官方文史資料進行系統性的盤點與數位化建檔作業、參與活動推廣礦業文化，以及向各界交流，並前往國外考察汲取經驗。

地礦中心表示，期許透過公部門文史館的啟用，與老礦工以經驗傳承及共同合作營運方式，串連官方、產業與礦工的文史資料，提供社會大眾不一樣的角度瞭解完整的礦業發展紋理及當時的社會人文風情，並結合在地礦業人文遺產、文化資源及觀光人流，成為政府推廣礦業文化教育的場域。