北市信義計畫區首件豪宅都更案 二度都審卡關、人行空間沒過

北市信義計畫區第一案都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，也是目前該區唯一都更案，北市都審會今二度審議，委員認為可評估做遮簷設施，但考量都市景觀、鄰近捷運站，得顧及設置位置與造型設計，另有車道出入口會與人行動線交織問題，主席裁定基地開發量，以便該案續行環評，下次續審迴廊施作與否、友善人行開放空間。

「富邦建設商辦及集合住宅新建工程」是位在世貿1館對面、台北101斜對角的鴻禧花園大廈社區，因2棟建物使用年限超過34年，超過更新年期，也不符現行耐震規範，加上地處信義區都市計畫通盤檢討範圍內，因此都更重建，申請包含都更容獎50%、TOD容獎26.2%、信義計畫區增額容積20%。

該案預計興建1棟地上37層、地下6層的建物，地上1至4樓作為事務所與零售業等商業使用、5樓以上是住宅及管委會，地下1樓是旅館業及飲食業，地下2至6樓為停車空間。

台北市都審委員會今二度審議，申設單位爭取TOD容獎為留設友善人行空間、繳納代金，且因應北市府降溫政策，提出增設遮簷廊道的補償措施，串連細部計畫的迴廊，優化人行動線及系統性遮蔭，另指出囿於基地條件，鄰信義路一側現有捷運出入口與相關設施、占據人行步道。

基地東側有人行步道用地、東北側則是捷運出入口，但車道出入口規畫在東側，有委員直言汽機車超過500戶是非常大量，且設有商場，並非完全給住宅使用，建議再思考如何確保行人安全、車輛行進路線，另名委員則說，尖峰時段每小時進出70至90幾輛車，認為單一車道、畫設標線，讓車輛與行人容易辨識。

其他委員關切捷運3號出口無法遮蔭擋雨，若可一路撐傘就能到自家建物，會是非常美好的一段路，但須考量遮簷如何串接其他人行步道用地，也有人認為可做迴廊系統，但設計位置、造型要融合捷運站都要再評估，並兼顧公共性。

都審會主席劉美秀點出，迴廊設置是要給誰用，若為了住戶拉一條迴廊到社區，有無必要性、系統性為何，要設是在社區門口還是綠帶上，畢竟該基地是台北101對面的門面。