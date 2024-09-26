快訊

撞死東海女大生的司機13年前也曾撞死人 巨業客運證實了

通訊設備連環爆蒙受大打擊 真主黨曝：1500名戰士被炸瞎或截肢

獨／4大優惠期間限定！5G吃到飽388、iPhone 16降價配舊換新0元還有賺

聽新聞
0:00 / 0:00

北市信義計畫區首件豪宅都更案 二度都審卡關、人行空間沒過

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市信義計畫區第一案都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，也是目前該區唯一都更案。記者林佳彣／攝影
北市信義計畫區第一案都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，也是目前該區唯一都更案。記者林佳彣／攝影

北市信義計畫區第一案都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，也是目前該區唯一都更案，北市都審會今二度審議，委員認為可評估做遮簷設施，但考量都市景觀、鄰近捷運站，得顧及設置位置與造型設計，另有車道出入口會與人行動線交織問題，主席裁定基地開發量，以便該案續行環評，下次續審迴廊施作與否、友善人行開放空間。

「富邦建設商辦及集合住宅新建工程」是位在世貿1館對面、台北101斜對角的鴻禧花園大廈社區，因2棟建物使用年限超過34年，超過更新年期，也不符現行耐震規範，加上地處信義區都市計畫通盤檢討範圍內，因此都更重建，申請包含都更容獎50%、TOD容獎26.2%、信義計畫區增額容積20%。

該案預計興建1棟地上37層、地下6層的建物，地上1至4樓作為事務所與零售業等商業使用、5樓以上是住宅及管委會，地下1樓是旅館業及飲食業，地下2至6樓為停車空間。

台北市都審委員會今二度審議，申設單位爭取TOD容獎為留設友善人行空間、繳納代金，且因應北市府降溫政策，提出增設遮簷廊道的補償措施，串連細部計畫的迴廊，優化人行動線及系統性遮蔭，另指出囿於基地條件，鄰信義路一側現有捷運出入口與相關設施、占據人行步道。

基地東側有人行步道用地、東北側則是捷運出入口，但車道出入口規畫在東側，有委員直言汽機車超過500戶是非常大量，且設有商場，並非完全給住宅使用，建議再思考如何確保行人安全、車輛行進路線，另名委員則說，尖峰時段每小時進出70至90幾輛車，認為單一車道、畫設標線，讓車輛與行人容易辨識。

其他委員關切捷運3號出口無法遮蔭擋雨，若可一路撐傘就能到自家建物，會是非常美好的一段路，但須考量遮簷如何串接其他人行步道用地，也有人認為可做迴廊系統，但設計位置、造型要融合捷運站都要再評估，並兼顧公共性。

都審會主席劉美秀點出，迴廊設置是要給誰用，若為了住戶拉一條迴廊到社區，有無必要性、系統性為何，要設是在社區門口還是綠帶上，畢竟該基地是台北101對面的門面。

劉美秀裁示，今天確定TOD容獎額度26.2%，申設單位可續行環評作業；捷運3號出口不移設，申設單位可決定是否增設連通捷運站的出入口；但放寬地下開挖率至67.28%等環境補償措施，是否設置迴廊、位置與造型等細項，以及基地東側廣場即3號出入口的開放空間，下次提會再審。

鴻禧花園大廈社區位在世貿1館對面、台北101斜對角，2棟建物使用年限超過34年，超過更新年期，也不符現行耐震規範，加上地處信義區都市計畫通盤檢討範圍內，因此都更重建。記者林佳彣／攝影
鴻禧花園大廈社區位在世貿1館對面、台北101斜對角，2棟建物使用年限超過34年，超過更新年期，也不符現行耐震規範，加上地處信義區都市計畫通盤檢討範圍內，因此都更重建。記者林佳彣／攝影
北市信義區的鴻禧花園大廈社區目前計畫都更重建，將蓋1棟地上37層、地下6層的建物。圖／取自「財團法人都市更新研究發展基金會」官網
北市信義區的鴻禧花園大廈社區目前計畫都更重建，將蓋1棟地上37層、地下6層的建物。圖／取自「財團法人都市更新研究發展基金會」官網
北市信義計畫區第一案都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，也是目前該區唯一都更案。記者林佳彣／攝影
北市信義計畫區第一案都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，也是目前該區唯一都更案。記者林佳彣／攝影

北市府 台北101 建物 都更

延伸閱讀

昔遭爆未婚生子住豪宅！43歲名模錢帥君突鬆口認「有孩子」

從沒住過…陸富商在澳洲砸逾16億蓋豪宅 0.5折甩賣竟喊「非常滿意」

昔遭爆未婚生子住豪宅！43歲名模錢帥君突鬆口認「有孩子」

反對京華城容積獎勵 北檢二度傳喚都審委員黃台生

相關新聞

李四川備戰新北市？蔣萬安受訪回「愛我別走」 侯友宜這麼答

北市府昨發布副市長人事案，由副秘書長張溫德升任副市長，針對此人事案，外界認為是與副市長李四川可能參選新北市長備戰有關，對...

北市信義計畫區首件豪宅都更案 二度都審卡關、人行空間沒過

北市信義計畫區第一案都更案「富邦鴻禧花園大廈更新案」，也是目前該區唯一都更案，北市都審會今二度審議，委員認為可評估做遮簷...

新北登革熱群聚擴大 今增7例集中在新店、永和

新北今新增7例本土登革熱，分別為新店區5例、中和區2例，截至9月25日共累計14例。新北衛生局長陳潤秋說，根據疫調主要活...

是否參加大巨蛋國慶晚會？侯友宜：看行程適當安排

2024國慶晚會10月5日將在台北大巨蛋舉辦，新北市長侯友宜下午與蔣萬安出席世壯運主視覺系統暨獎牌設計公開發表記者會受訪...

土城中和要道和城路延伸有譜 拚明年初完成可行性評估

新北土城及中和間交通往來頻繁，除國道外主要靠連城路及和城路，但和城路無法連結土城市區，導致兩條路尖峰時刻塞爆。新北市議員...

解決大新莊積淹水問題 塔寮坑三抽水站今動土

為解決塭仔圳、大新莊地區下大雨必積淹水，新北水利局今辦塔寮坑三抽水站開工動土典禮，預計2027年7月完工後，將與塔寮坑一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。