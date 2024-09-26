土城中和要道和城路延伸有譜 拚明年初完成可行性評估

新北土城及中和間交通往來頻繁，除國道外主要靠連城路及和城路，但和城路無法連結土城市區，導致兩條路尖峰時刻塞爆。新北市議員江怡臻表示，應快速將和城路延伸，近期地方說明會中居民已有共識；新北新工處表示，規畫從延吉街111巷一路通至永豐街，力拚最慢明年初做完可行性評估。

連城路是連結土城、中和的要道，本來就車流量大，近期因為捷運樹林萬大線工程導致路寬大幅縮小，時常擠得水洩不通，市府規畫以6米寬巷道和城路做為替代道路，但尖峰時間仍無法舒緩車流，還回堵到周邊主幹道，一個路口常要等個3、4次才能通過。

開車民眾說，連城路現在真的不便，也因為捷運工區移動行駛不便，要特別小心，而捷運要等到2027年底才完工；目前和城路又太窄，分流功能有限。機車騎士也說，和城路路幅寬窄情況下，常發生很多危險情況，常感受到汽車壓迫，甚至有汽機車爭道場面，希望市府完整規畫和城路。

江怡臻表示，和城路不只交通尖峰時刻，是整天一直都很塞，要在那邊開車騎車也有危險性，現在金城路施工讓連城路、和城路兩幹道都塞，這先前在議會就質詢過，並討論解套方案；如今終於露出曙光，希望規畫期越短越好，盡快開工完工，縮短交通黑暗期。

江怡臻指出，現在還有暫緩區開發，和城路延伸真的有很高的必要性，近期地方說明會中，大家達到很高的共識，期盼一條雙車道全長750米、寬度16.7至22.1米的道路，希望沿路銜接延吉街137巷、延峰街29巷、延安街217巷、延吉街253巷、永豐路等，盡可能包括進來。