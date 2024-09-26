快訊

一聲巨響！淡江女宿廁所天花板掉落、輕鋼架塌陷 校方回應曝原因

賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟：迴避電價議題？

解決大新莊積淹水問題 塔寮坑三抽水站今動土

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北水利局今辦塔寮坑三抽水站開工動土典禮，預計2027年7月完工。記者劉懿萱／攝影
新北水利局今辦塔寮坑三抽水站開工動土典禮，預計2027年7月完工。記者劉懿萱／攝影

為解決塭仔圳、大新莊地區下大雨必積淹水，新北水利局今辦塔寮坑三抽水站開工動土典禮，預計2027年7月完工後，將與塔寮坑一、二抽水站聯合抽水。新北市長侯友宜今說，面對嚴峻氣候變遷，不只解決塭仔圳，而是整個大新莊積淹水問題。

侯友宜說，新莊塭仔圳這塊土地，早期是最容易積淹水地方地區，面對嚴峻氣候變遷，現在下雨一小時就是一百毫米比比皆是，而積淹水到排水箱涵、滯洪池，要靠抽水機，現在施作的塔寮坑三抽水站有12座的抽水機組，工程經費約14億，每秒可抽排72cms（相當於72公噸的水）

侯指出，除興建抽水站外，會先將重力排水路做好，明年約6、7月完工，並指示美化抽水站周邊，融入地景與地貌，把空間拿出來給民眾用。

水利局長宋德仁說，塔寮坑溪集水面積高達2838公頃，現由塔寮坑一、二抽水站負責排水，排水量約189cms，排水需求量大恐造成排水系統無法負荷，導致積淹水，因此塔寮坑三抽水站完工後，可減輕塔寮坑一、二抽水站負擔，3座抽水站排水量提升至每秒261立方公尺，以一座標準泳池水量約2500立方公尺換算，估計不到10秒即可抽乾。

此外，抽水站周邊將以「千帆林立新莊港」為主題景觀，營造廣場、步道及造景，保留原樹木綠帶，增植灌木、草皮，讓複層綠帶化，增添植物多樣性。

新北市長侯友宜今出席塔寮坑三抽水站開工動土典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席塔寮坑三抽水站開工動土典禮。記者劉懿萱／攝影

塭仔圳 淹水

延伸閱讀

聯合國2758決議 侯友宜：中華民國有中華民國憲法

立院總預算暫緩列案 新北綠議員憂建設被卡：五泰林要276億元

北市京華城容積弊案延燒 侯友宜：有信心新北不會發生

民進黨團送蠻牛給侯友宜 要侯向藍白立委喊話放行預算

相關新聞

全無非犬貓業務評比六都最差 台中動保處：犬貓收容為主

有動保團體今天公布六都動物收容量能評比，其中台中市動保處全無非犬貓業務，評比列最差，台中動保處表示，該處依動保法規定以犬...

解決大新莊積淹水問題 塔寮坑三抽水站今動土

為解決塭仔圳、大新莊地區下大雨必積淹水，新北水利局今辦塔寮坑三抽水站開工動土典禮，預計2027年7月完工後，將與塔寮坑一...

自小心臟發育不全 葉黃昌堅持轉職當動保員救護病弱動物

新北市動保員葉黃昌從出生時因心臟發育不全經歷多次手術，即使不能長時間負重，但多年前仍從超商店員轉換跑道成為動保員，當時他...

北市蟬聯《遠見》2024縣市競爭力冠軍 這一項進步最多

根據最新發布《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，北市研考會出，台北市蟬聯總榜冠軍，且分別獲「社會永續」、「經濟...

張溫德升副市長在為李四川選新北佈局？ 林奕華：張對各局處業務都熟

台北市第三副市長昨出爐，由副秘書長張溫德升任，不過張是都市計畫研究背景，與另一副市長李四川背景類似，外界解讀，是要為李參...

北市府國慶慢跑活動送浴巾 限量3500份今下午開放登記

台北市長蔣萬安上任後恢復北市府每年國慶日慢跑活動，民政局今舉辦記者會宣布活動起跑，並公布今年限量3500份贈品升級為國慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。