解決大新莊積淹水問題 塔寮坑三抽水站今動土

為解決塭仔圳、大新莊地區下大雨必積淹水，新北水利局今辦塔寮坑三抽水站開工動土典禮，預計2027年7月完工後，將與塔寮坑一、二抽水站聯合抽水。新北市長侯友宜今說，面對嚴峻氣候變遷，不只解決塭仔圳，而是整個大新莊積淹水問題。

侯友宜說，新莊塭仔圳這塊土地，早期是最容易積淹水地方地區，面對嚴峻氣候變遷，現在下雨一小時就是一百毫米比比皆是，而積淹水到排水箱涵、滯洪池，要靠抽水機，現在施作的塔寮坑三抽水站有12座的抽水機組，工程經費約14億，每秒可抽排72cms（相當於72公噸的水）

侯指出，除興建抽水站外，會先將重力排水路做好，明年約6、7月完工，並指示美化抽水站周邊，融入地景與地貌，把空間拿出來給民眾用。

水利局長宋德仁說，塔寮坑溪集水面積高達2838公頃，現由塔寮坑一、二抽水站負責排水，排水量約189cms，排水需求量大恐造成排水系統無法負荷，導致積淹水，因此塔寮坑三抽水站完工後，可減輕塔寮坑一、二抽水站負擔，3座抽水站排水量提升至每秒261立方公尺，以一座標準泳池水量約2500立方公尺換算，估計不到10秒即可抽乾。