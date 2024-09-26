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自小心臟發育不全 葉黃昌堅持轉職當動保員救護病弱動物
新北市動保員葉黃昌從出生時因心臟發育不全經歷多次手術，即使不能長時間負重，但多年前仍從超商店員轉換跑道成為動保員，當時他救下病弱小貓，立志要救護更多浪浪，板橋動物之家站長徐愛明稱讚他雖然身體不像恐龍一樣強壯，但心志像恐龍一樣勇敢。
葉黃昌天性開朗樂觀，不因身體因素封閉自己，反而更能體會尊重生命。成為板橋動物之家動保員其工作日誌每周都有新篇章，從參與管制隊救援動物，即使害怕蛇，還是努力解開漁網，帶蛇回歸山林；接著協助貓舍照護奶貓，在家幫帶每4個小時餵奶，黑了好幾天眼眶。再到犬舍幫忙打掃，仔細晶片掃描清潔隊帶來的路死動物，期盼為流浪在外的毛寶貝找到回家的路。
面對第一次認養動物的民眾，葉黃昌從飼料種類、動物個性、環境布置以及訓練安撫等鉅細靡遺的說明，讓民眾從而了解、認識、認養流浪動物，感受到他的熱情及細心，還有人特別向農業部舉薦感謝葉黃昌，對於認養的毛寶貝也更加善待珍惜。
板橋動物之家站長徐愛明表示，葉黃昌的外觀與常人無異，但心臟三尖瓣膜閉鎖，無法長久負重運動，但他做事認真負責、待人幽默和氣，相處久了常常會讓人忘了他的心臟功能不良，身體不像恐龍一樣強壯，但心志像恐龍一樣勇敢。
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