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北市蟬聯《遠見》2024縣市競爭力冠軍 這一項進步最多

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
根據最新發布《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，台北市蟬聯總榜冠軍。圖／聯合報系資料照片
根據最新發布《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，台北市蟬聯總榜冠軍。圖／聯合報系資料照片

根據最新發布《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，北市研考會出，台北市蟬聯總榜冠軍，且分別獲「社會永續」、「經濟與就業」、「教育與文化」三大面向全台第一；「公共安全與消防」、「醫療衛生」2大面向六都冠軍；其中，「公共安全與消防」是六都進步最多，在全國排名中亦較去年大幅成長8個名次。

台北市政府表示，台北市作為全台領頭羊，以「安全」、「運動」與「未來」之都三大願景帶領城市向前行，以建構關乎市民朋友日常生活的「安全之都」為起點，包含厚植科技偵查，今年在刑案破獲率、竊盜案破獲率皆有進步，並獲第一。

另外，基礎建設和衛生，一般廢棄物回收率、公共汙水下水道普及率、平均每人每日一般廢棄物產生量最低、消防水源防護密度等皆獲第一。

北市府表示，在「運動之都」方面，透過大巨蛋完工、U-Sport政策帶動全齡運動風氣，使「13歲以上規律運動人口比率」提升2名；此外，包含「每人出席藝文展演活動次數」、「人均文創產業營收總額」、「文化資產個數」及電子書借閱、圖書及非書資料收藏上，亦在本市持續致力推動鼓勵各項藝文產業發展下，得到第一或進步的肯定。

北市府指出，邁向「未來之都」，不僅在經濟商貿（「各縣市營利事業家數/各縣市人口」、「營利事業銷售額」、「公司登記現有資本額」等）及下一代的教育（「國中小學生輟學率最低」、「平均每位身障學生特殊教育經費」等）上持續保持領先，在整體努力下，彰顯在人口自然增加率（進步2名）和社會增加率（進步16名）上皆有大幅進步。

北市府指出，顯示台北已成為一個更宜居、更具吸引力的城市，未來「台北隊」將持續以「安全」、「運動」、「未來」之都為願景，透過「服務型政府」模式，帶領城市向前行。

北市府 廢棄物 運動

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