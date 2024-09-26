新北校園通APP增全支付 繳學費享3.5％回饋點數

新北市政府教育局今天說，超過70萬下載的「新北校園通」APP學費繳費新增電子支付「全支付」，10月底前繳學雜費享3.5％回饋優惠點數（1全點等於新台幣1元即時點數回饋）。

新北校園通原有繳費管道包含Line Pay Money、悠遊付、台灣Pay、街口支付、信用卡、QRcode網銀轉帳、產生超商繳費條碼及紙本繳費單下載等。

教育局教育研究及資訊發展科長翁健銘告訴中央社記者，為便利家長繳費，新增全支付，家長可依多元需求選繳費方式。繳費紀錄存於新北校園通，可隨時查詢或下載繳費證明。

全支付電子支付股份有限公司總經理游金榮在上午記者會說，整合行動支付是目前消費趨勢，便利又安全，也加碼推新北教師節限定活動，教師登入新北校園通，在首頁優惠圖中可獲咖啡買1送1券。

教育局長張明文表示，持續優化新北校園通各類便民功能，包括查詢孩子課表及成績、增加多元支付管道，讓家長輕鬆繳學費與賺到回饋點數。