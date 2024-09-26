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張溫德升副市長在為李四川選新北佈局？ 林奕華：張對各局處業務都熟

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市第三副市長昨出爐，由副秘書長張溫德升任，不過張是都市計畫研究背景，與另一副市長李四川背景類似，外界解讀，是要為李參選新北佈局。副市長林奕華表示，副市長角色在於市政規畫跟推動，張雖與李背景相似，但過去都在北市擔任公務員對各局處都很熟悉，相信張能勝任。記者洪子凱／攝影
台北市第三副市長昨出爐，由副秘書長張溫德升任，不過張是都市計畫研究背景，與另一副市長李四川背景類似，外界解讀，是要為李參選新北佈局。副市長林奕華表示，副市長角色在於市政規畫跟推動，張雖與李背景相似，但過去都在北市擔任公務員對各局處都很熟悉，相信張能勝任。記者洪子凱／攝影

台北市第三副市長昨出爐，由副秘書長張溫德升任，不過張是都市計畫研究背景，與另一副市長李四川背景類似，外界解讀，是要為李參選新北佈局。副市長林奕華表示，副市長角色在於市政規畫跟推動，張雖與李背景相似，但過去都在北市擔任公務員對各局處都很熟悉，相信張能勝任，三位副市長也都能相互合作，為台北市努力。

林奕華表示，不管是她還是李四川都與張溫德認識多年，在她擔任議員時張就是府會聯絡人，表現非常突出，在擔任副秘期間不管是對市政想法、溝通協調等執行能力都相當突出，市長這個決定也是希望大家各司其職，在不同角色崗位上相互合作，讓各局處能將各種市政規畫推動共同努力。

外界認為張溫德與李四川背景相近，是否在位李選新北鋪路，林奕華說，新北市同樣也是兩個公務背景出身副市長，北市並非先例，副市長角色應還是把市政做好規畫跟推動，張一直都在台北市公務體系，在各方面市政都非常清楚，雖然擔任副秘期間督導局處與李四川較為重疊，但張對於各局處的業務仍非常熟悉跟清楚，這方面她給予肯定，相信張能勝任。

李四川 林奕華

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