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蔣萬安邀國慶升旗後晨跑 3500名額登記至10/3止

中央社／ 台北26日電

慶祝中華民國113年國慶，台北市政府將舉辦升旗典禮，隨後市長蔣萬安將陪同民眾晨跑，預先報名的3500人還可兌換國慶限定浴巾，登記時間為今天下午2時至10月3日。

台北市民政局今天舉行記者會公布113年國慶活動，10月10日除在上午7時30分舉行升旗典禮，還有慢跑活動、攤商市集及舞台演出。

民政局介紹，當天上午8時，將由蔣萬安帶領民眾於台北市政府前起跑，沿著市政大樓繞3圈後，預先報名的3500人可憑參賽手環兌換國慶限定運動浴巾1條。

民政局說明，欲參加者可自今天下午2時至10月3日中午12時，透過民政局網站登記，中籤名單將於10月7日下午2時公布上網，同時以手機簡訊及電子郵件通知。

台北市副市長林奕華致詞表示，去年國慶慢跑是送毛巾，今年則升級成浴巾，把雙十國慶的意象融入台灣製產品裡面，希望民眾跑出健康、跑出國家的希望與未來。

她說，雖然只有中籤的3500人可以拿到限量浴巾，仍歡迎所有民眾共襄盛舉，參加升旗、逛逛市集，一起慶祝國家最重要的慶典。

林奕華會後接受媒體聯訪表示，如果屆時下小雨，慢跑還是會繼續舉辦，並提供民眾雨衣；雨勢較大則會取消慢跑，並將市集搬到市府裡面，升旗則照樣進行，雙十國慶不能因為下雨就不慶祝了。

另一方面，台北市政府昨天公布第3名副市長，由原副秘書長張溫德升任。藍綠北市議員認為，可能是為因應台北市副市長李四川擬參選下屆新北市長而預作準備，因2人專業背景相似。

林奕華今天說，她還是台北市議員時就與張溫德認識了，當時張溫德是府會聯絡人，表現一直非常突出，後來張溫德擔任副秘書長時，無論溝通、協調或執行力都非常好，相信未來3名副市長能合作無間、共同努力。

林奕華指出，其實新北市也是3名副市長中有2人具工務背景，且副市長的工作重點是市政規劃及推動，所以對市政的了解就非常重要，而張溫德對台北市各局處業務都非常清楚，能力毋庸置疑。

國慶 浴巾

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