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北市府國慶慢跑活動送浴巾 限量3500份今下午開放登記

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任後恢復北市府每年國慶日慢跑活動，民政局今舉辦記者會宣布活動起跑，並公布今年限量3500份贈品升級為國慶風格大浴巾，民眾可從今下午2點起登記報名活動，超額將會抽籤。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安上任後恢復北市府每年國慶日慢跑活動，民政局今舉辦記者會宣布活動起跑，並公布今年限量3500份贈品升級為國慶風格大浴巾，民眾可從今下午2點起登記報名活動，超額將會抽籤。記者洪子凱／攝影

台北市長蔣萬安上任後恢復北市府每年國慶日慢跑活動，民政局今舉辦記者會宣布活動起跑，並公布今年限量3500份贈品升級為國慶風格大浴巾，民眾可從今下午2點起登記報名活動，超額將會抽籤。當天現場更將有美食文創市集、運動攤位闖關等活動，邀請所有民眾一同到北市府參與。

副市長林奕華表示，今年國慶對北市來說意義非凡，除了10月5日接受中央委託舉辦國慶活動外，10月10日則是專屬國慶慢跑活動，贈品從去年「毛巾」升級成「浴巾」，除了升旗、慢跑外，還有市集共規畫20家攤商，包含早餐、甜點小食、飲品及文創小物等，並配合明年世壯運，還有運動體驗攤位可闖關拿小禮，讓民眾可以逛逛、品嚐美食。

不過去年國慶慢跑有下雨狀況，林奕華說，雙十國慶不能因下雨就不慶祝還是會升旗，若毛毛雨現場會備有雨衣，雨不大的話會繼續慢跑，如果雨下較大慢跑可能會取消，並把所有市集搬到市府裡面讓大家還是可一起參加。

民政局長陳永德表示，去年報名人數有超過9000人次登記，這次浴巾一樣限量3500條，從今天下午2點起至10月3日中午12點前至民政局網站最新消息區報名登記抽籤，盼民眾踴躍登記參與，若沒抽到仍可到市府參與國慶活動。

民政局補充，今年舞台區的現場表演全面升級，上午7點邀請味全龍啦啦隊到活動現場帶來應援曲、暖身操，擔任路跑鳴槍貴賓。限量毛巾部分，將於10月7日下午公告中籤民眾，於國慶日當天上午6點30分至7點30分至「線上QRcode報到處」，完成掃描，經工作人員識別後即可領取參賽手環，參加國慶升旗典禮及慢跑活動，完成者即可憑手環領取。

北市府 國慶 浴巾

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