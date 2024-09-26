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萬里蟹海鮮飛上天！北海岸國際風箏節周六百名好手競技

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六在石門區白沙灣登場，有各種海洋生物造型風箏。圖／石門區公所提供
「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六在石門區白沙灣登場，有各種海洋生物造型風箏。圖／石門區公所提供

「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六上午10點至下午5點在石門區白沙灣登場，近百位國內外風箏好手參加，各具特色的造型風箏、軟體風箏、特技風箏將點亮北海岸的天空。台灣隊有近10米的萬里蟹、超過15米的烏賊及石斑魚、曼波魚、章魚、魟魚、鯨魚等造型風箏飛上天。

今年國際團隊將具有在地特色的風箏，印尼風箏色彩繽紛，將帶來神話故事主角Rama&Sinta造型的軟體風箏；越南隊帶來傳統響哨風箏和豐富多彩的鳳凰風箏；新加坡是俏皮的小魚尾獅風箏。

德國隊則是15米蠑螈領軍的青蛙大軍；日本隊除了帶來日本浮世繪風箏，另還擔任彩繪日本風箏DIY的導師，現場教導民眾彩繪日本風箏；韓國隊則將帶來江南style特技風箏表演和軟體風箏秀。

台灣隊將放飛北海岸特色的海洋生物近10米的萬里蟹、超過15米的烏賊，以及台灣常見的石斑魚和曼波魚外，還有35米長的章魚、魟魚、鯨魚等巨型的海洋生物造型風箏，「水豚君」也將化身風箏在北海岸上空賣萌。

現場有「集章闖關送好禮」民眾可於大會指定攤位闖關即可獲得每人限領1分的紀念小風箏，限量1500份領完為止。並有互動體驗「彩繪風箏DIY」、「藏書票DIY」與「達人陪你玩風箏」，還有「農特產與文創市集」。當天於紅樹林捷運站與白沙灣會場提供免費活動接駁車，民眾可前往搭乘。

石門區長陳明惠表示，結合富基漁港推出「富基箏鮮 滿額送好禮」，9月26日開始至28日止，於富基漁港12家海產餐廳每次消費928元以上，店家即贈送紀念小風箏1分，每天限額限量送完為止。此外，今年也與新北市政府觀旅局合作推出青春山海線56家特色店家限定活動，自9月23日至9月29日於店家消費出示指定電子畫面即能享有優惠，歡迎到北海岸賞風箏、吃美食。

「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六在石門區白沙灣登場，有萬里蟹等造型風箏。圖／石門區公所提供
「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六在石門區白沙灣登場，有萬里蟹等造型風箏。圖／石門區公所提供
「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六在石門區白沙灣登場，有各種海洋生物造型風箏。圖／石門區公所提供
「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六在石門區白沙灣登場，有各種海洋生物造型風箏。圖／石門區公所提供
「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六在石門區白沙灣登場，有各種海洋生物造型風箏。圖／石門區公所提供
「2024新北市北海岸國際風箏節」9月28日周六在石門區白沙灣登場，有各種海洋生物造型風箏。圖／石門區公所提供

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