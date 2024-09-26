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北市社宅頻傳漏水 將全面清查

聯合報／ 記者林佳彣鍾維軒／台北報導

北市雨勢不斷，大同區大龍峒社宅樓梯間漏水遭外界抨擊，社宅漏水頻傳，議員要求全面總體檢「抓漏」，北市住都中心指出，9月底、10月初將全面清查16處社宅的水箱上方排水、露台及頂樓排水。

議員顏若芳說，先前文山區木柵社宅、內湖區行善社宅遇到下大雨也都會漏水，品質超級差；漏水會造成社宅維運成本增加，一來是清潔問題，二是漏水若從電梯天井滲下，可能導致電梯故障要維修，嚴重還得換掉電梯，第三漏水造成地面濕滑，若住戶滑倒受傷，市府也要賠。

北市住都中心指出，社宅漏水，中心即召集物業、廠商等單位會勘釐清原因、盡速修繕，16處住都中心管理的市府自建社宅後續會改善。

另外，台北市文山區興岩社福綜合大樓今年1月啟用，內有21項社福及公設，並執行「青年x身障者的共居計畫」，內部卻有不少問題；住戶指出，前陣子下雨室內漏水，這次浴室設計不良，使用後積水難退，甚至管理單位「玖樓」占用2間原本應租給青年和身障者的房間做為辦公室。

北市社會局回應，會跟物業公司討論如何改善，了解缺失，再滾動式細節調整，盡量協助住戶排除問題，並回饋試用情況；至於玖樓被質疑占用住宿房間，因共居家園空間營運、修繕、社群經營等需求，受託廠商會在現場辦公，原辦公室不敷使用，所以集中在2間空戶。

北市 漏水 社宅

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