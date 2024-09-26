板橋推雙子星空維區 AI抓違規

新北先前研擬擴大板橋空維區引發討論，環保局規畫「雙子星空氣品質維護區」明年上路，涵蓋板橋府中和新板特區，禁止不合格或未定檢的柴油車、施工車、機車進入區內，AI輔助告發，預估公車受影響最大，違者祭出最高6萬元罰鍰，以2030年設立全市空維區為目標。

新北都市化迅速，路上烏賊車成為民眾健康殺手，為改善熱區空品，曾在八里與板橋設立「西濱海岸空維區」、「板橋雙站空維區」等，頗有成效，西濱已將區內PM2.5減量近30%，板橋雙站一年間PM2.5減量11噸、氮氧化物減少620噸。

環保局空氣品質維護科表示，「板橋雙站空維區」預計明年經環境部通過後，擴大為「雙子星空氣品質維護區」，範圍為民生路二段、文化路一段至南門街、館前西路與中山路一至中山路二段及前述道路所圍區域，將導入AI辨識科技，管制不合格的車輛進入，違者可依空汙法開罰500元到6萬元罰鍰。

空品科指出，以公車來說平日約35.2萬輛次、假日約32.6萬輛次，目前雙站有3處AI監視器，2022年初統計至上月共開罰59輛公車，擴大範圍後將於文化路及縣民大道沿線重要路口新設6處，會滾動式調整位置。

環保局說明，透過空汙來源及大數據分析調查，雙站周圍PM2.5有47％來自公路運輸，很多是因柴油車及不合格運具造成，管制不是一律不能進入，而是加強把關，作法是柴油車出廠3年以上需排煙檢驗合格，機車出廠5年以上要定檢合格；相關計畫已送環境部，待專家委員審核，擴大範圍政策預計明年上路。

首都客運集團總經理李建文說，行經新版特區的路線會優先汰換為電動車，困境在於跨區公車要以高床車種行駛，目前沒有相關電動車品牌可選購，仍為柴油車種，希望政府加強輔導。

市議員劉美芳表示，空汙問題仰賴跨域治理，管制措施不該只關注交通工具，工廠廢氣及燃煤等應納入。

議員黃淑君表示，肯定擴大空維區範圍作法，但板橋不是主要工業區，建議要從源頭列管。