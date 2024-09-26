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北市府下通牒 大巨蛋漏水國慶晚會前改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北大巨蛋屢傳漏水，議員憂心10月5日國慶晚會讓外賓看笑話。體育局昨下最後通牒，要求遠雄10月4日前先改善嚴重大面積漏水及晚會使用區域，月底前全面改善。市府年底將成立營運績效評估委員會，明年9月評鑑納入漏水狀況，連兩年低於70分最重可解約。

大巨蛋舉辦首場球賽以來，頻傳漏水，新聞報導至少有6次，但有人在PTT統計有17次。市府今年7、9月在土木技師陪同下，前往大巨蛋3度勘查漏水修繕狀況，給遠雄建議，認為大巨蛋量體大，可透過較大降雨量或持續性降雨判斷漏水點，並排查天溝有無積水，或有無高低差不利排水、接縫滲水狀況，才能有效改善漏水。

據了解，土木技師當下並未給出具體改善時間點；市府要求10月底改善完成，則是遠雄評估工期後承諾。目前遠雄正進行相關工程，僅表示會持續檢修屋頂板與排水，工程完畢前會避開可能有滴水疑慮的售票區。

體育局說，預計今年底前成立大巨蛋營運績效評估委員會，明年第一季展開營運訪視，依契約規定，遠雄應於每年7月31日前提供經會計師查核簽證，並經股東會決議通過前一年度財務報表，明年9月會進行今年度整體評鑑。

大巨蛋 漏水 績效

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大巨蛋漏水遲未解…北市府年底成立評鑑會 連2年未達標最重解約

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